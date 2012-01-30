حضور در انتخابات بارزترین نشانه مقبولیت مردمی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید قبل از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری چناران اظهار کرد: مشروعیت الهی نظام از ولایت فقیه و مقبولیت آن از اقبال مردمی نسبت به نظام سرچشمه می گیرد.

وی همچنین در مورد سایر دلایل اهمیت انتخابات اظهار داشت: حفظ سلامت انتخابات و برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد سیاسی نه تنها زمینه ساز تقویت امنیت نرم در کشور است، بلکه نوعی سپرده گذاری به منظور تحقق اهداف توسعه، زیرساخت ها و آبادانی کشور محسوب می شود.

قائم مقام رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با تاکید بر رعایت قوانین از سوی مجریان، نامزدهای انتخاباتی و نیز مردم تصریح کرد: صیانت از آرای عمومی، تلاش برای جذب حداکثری و عدالت محوری اصلی ترین رویکردهای ستادهای انتخابات در سراسر کشور است.

رشید ضمن ابراز رضایت از تعامل مطلوب هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی تاکید کرد: در راستای عمل به مفاد قانون انتخابات با هر گونه تبلیغات زودرس انتخاباتی کاندیداها برخورد خواهد شد.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان رضوی از تحریم های نفتی علیه ایران به عنوان نوعی خودزنی اروپایی یاد و بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی در طول 33 ساله اخیر توانایی خود در به حداقل رساندن آثار تحریم ها را ثابت کرده است.

وی با تقدیر از اقدام شجاعانه و به هنگام مجلس در طرح دو فوریتی عدم صادرات نفت به اروپا تاکید کرد: اقدام اتحادیه اروپا در تحریم نفتی ایران نیز همانند تحریم های گذشته با رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری، تلاش و برنامه ریزی کارگزاران نظام و حمایت بی دریغ مردم به شکست خواهد انجامید.