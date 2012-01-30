اظهار نظر نایب رئیس داوران پس از دیدن فیلم بازی/ یک پنالتی پرسپولیس سوخت!

حسین عسگری ظهر امروز دوشنبه و پس از تماشای فیلم دیدارهای هفته بیست و سوم و بازی پرسپولیس با ذوب آهن در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محرومیت احتمالی محسن ترکی و محسن قهرمانی گفت: محرومیت داوران به دلیل عملکرد ضعیفشان در قضاوت بازیها تعریف شده است، همانطور که یک داور به دلیل قضاوت خوبش مورد تشویق قرار می گیرد به خاطر عملکرد ضعیفش نیز طبق آیین نامه کمیته داوران مورد تنبیه و محرومیت قرار می گیرد.

وی با اعلام اینکه ما به دلیل حفظ قداست جایگاه داوری محرومیت داوران را رسانه ای نمی کنیم ، افزود: آیا تا کنون از خودتان پرسیده اید که چرا محمود رفیعی سه هفته قضاوت نکرد و یا سعید مظفری زاده دو هفته در رقابتهای لیگ سوت نزد؟ ما در این خصوص با هیچ داوری تعارف نداریم چون باید در قبال تضییع حق تیمها پاسخگو باشیم.

رئیس کمیته داوران با بیان اینکه اگر می توانید یک تیم را به من نشان دهید که طی فصل همواره اشتباهات داوری به ضررش بوده ، در خصوص قضاوت محسن قهرمانی نیز گفت: قهرمانی 4 یا 5 هفته به دلیل مصدومیت از قضاوت دور بود. وی در جریان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن یک پنالتی را به سود تیم پرسپولیس نگرفت چون زمانی که بازیکن تیم ذوب آهن تکل کرد، توپ را با دست زد. ضمن اینکه تصمیم وی مبنی بر ادامه بازی به دلیل برهم خوردن تعادل علی کریمی درون محوطه جریمه تیم ذوب آهن در دقیقه 85 بازی کاملا درست بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا علیرضا فغانی گزینه اصلی قضاوت دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس است گفت: علیرضا فغانی نیز یکی از گزینه های ما برای قضاوت بازی دربی است اما مطمئن باشید که برای ما نام داور مطرح نیست بلکه به دنبال انتخاب بهترین گزینه برای قضاوت دربی 74 هستیم، اما چیزی که مشخص است داور دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس قطعا خارجی نخواهد بود.