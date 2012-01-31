پیگیری مسائل حقوقی زائران ربوده شده وظیفه سازمان حج نیست

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته 11 نفر از زائران ایرانی در سوریه ربوده شده اند و در پی این اتفاق دفتر نمایندگی سازمان حج در این کشور به کمک و تسکین خانواده های این افراد شتافت.

وی تاکید کرد: این افراد از طریق کاروانهای سازمان حج به سوریه اعزام نشده بودند اما سازمان براساس دیدگاه انسانی و اینکه هموطن ما هستند به آنها کمک کرده و خدمات ارائه کرد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج تاکید کرد: زمینه بازگشت خانواده های زائران ربوده شده پس از انجام زیارت آنان به کشور فراهم خواهد شد.

شهسواری گفت: سازمان حج مسئولیتی برای رسیدگی به امور زائران ربوده شده و پیگیری امور آنها ندارد و این امر وظیفه سفارت ایران در این کشور است که باید این موضوع را با مقامات سوریه حل کرد.