شناختنامه و شعرهای سه سردار «جریان شعر غریب» ترکیه ترجمه شد

حامد رحمتی، مترجم زبان ترکی درباره دفتر شعری که از ادبیات کشور ترکیه ترجمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش می‌خواستم مجموعه‌ای از شعرهای عاشقانه ناظم حکت را ترجمه کنم که مطلع شدم احمد پوری در نظر دارد کل شعرهای حکمت را ترجمه کند. بنابراین از آن کار صرفنظر کرده و با مشورت یکی از دوستانم در ترکیه تصمیم گرفتم شعرهای اوکتای رفعت، اورهان ولی کانیک و ملیح جودت آندای سه شاعر مطرح این کشور را ترجمه کنم.

وی ادامه داد: این شاعران بعد از انقلاب جمهوری نوین ترکیه بنیانگذار جریان شعر غریب ترکیه بوده‌اند و به اعتقاد منتقدان ترکیه و جهان، آنها روی ادبیات کشورشان خیلی تاثیر گذاشته‌اند. «جریان غریب» کماکان جریانی نو در شعر محسوب می‌شود و اورهان ولی را می‌توان رهبر این جریان دانست که اگر عمرش کوتاه نبود، خیلی بیشتر معروف می‌شد.

شاعر «عکاس دوره‌گرد» درباره اورهان ولی توضیح داد: اگر ناظم حکمت می‌تواند گوی سقبت را از او برباید، یکی از دلایل مهم‌اش جوانمرگ شدن اورهان ولی است؛ وگرنه منتقدان ادبی نقش و اهمیت او را بیشتر از حکمت می‌دانند. او برای جریان غریب زحمت زیادی کشید و حتی در مقطعی کتش را فروخت تا بتواند برای شعر کشورش هزینه کند. او برای شکافتن پیله از تن ادبیات آن روزهای کشور ترکیه زحمت زیاده کشیده است.

رحمتی افزود: پس از مرگ او اوکتای رفعت و جودت آندای رهبری این جریان را برعهده گرفته و تاثیرگذاری مهمی هم داشته‌اند. این سه نفر تنها شاعر نبودند، بلکه نمایشنامه و فیلمنامه هم می نوشتند و در سال 1976 یونسکو جودت انداری را همتراز دانته و تولستوی قرار داده است.

وی ترجمه آثار این شاعران را به دلیل قرابت با جریان شعری ایران مناسب دانسته و گفت: احساس کردم در این برهه ترجمه آثار این شاعران می‌تواند به شعر کشور کمک کند. جریان شعر غریب از لحاظ تاریخی در دوره‌ای بروز و ظهور پیدا می‌کند که نیما شعر نو را در ایران کلید می‌زند. همچنین از آنجاکه بن‌مایه ادبیات ترکیه به فراخور نزدیکی‌شان با ادبیات اروپا و ترجمه آثار مطرح جهان به زبان ترکی و ترجمه و انتشار آثار مطرح ترکیه در جهان، غنی‌تر از ادبیات ما بوده است، احساس کردم ترجمه این شعرها برایمان مفید است.

این شاعر اضافه کرد: من بر اساس کتاب‌هایی که در دست داشتم، شعرهایی که با ادبیات ما قرابت بیشتری داشت، انتخاب کردم که از اوکتای رفعت، بیش از 60 شعر، از اورهان ولی 56 شعر و از جودت هم نزدیک به 60 شعر در این کتاب و در سه دفتر مستقل آورده شده است.

رحمتی که نام کتاب را «مرا زیبا به خاطر بسپار» انتخاب کرده است، بیان کرد: همچنین بیوگرافی کامل و جامعی از زندگی این سه شاعر به همراه فهرست و توضیح کامل فعالیت‌هایشان در کتاب آمده است. این اثر از سوی انتشارات بوتیمار برای دریافت مجوز به ارشاد رفته و امیدوارم هر چه زودتر مجوز آن صادر شود.

وی در پایان گفت: ابتدا می‌خواستم این شعرها را در قالب سه دفتر مجزا منتشر کنم، ولی به دلیل اینکه این سه شاعر از دوران دبیرستان باهم بوده‌ و فعالیت کرده‌اند، در نهایت فکر کردم آوردن شعرهایشان در یک کتاب مناسبت‌تر است.