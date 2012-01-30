جبهه دقیقی برای تقابل تئوریک با غرب تعریف نکرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی صبح دوشنبه در دوره آموزشی و توجیهی مدیران کل تبلیغات اسلامی استانها که در بندرعباس برگزار می شود با اشاره به اهمیت توجه به مسئله فرهنگ، اظهار داشت: ما در یک تقابل تئوریک با غرب در خصوص مسائل فرهنگی قرار گرفته ایم که در این راستا تئوری غربیها توجه به مسائل این دنیا و منفعت محوری است در حالیکه ما می خواهیم افکار را متوجه آن جهان کنیم.

وی ادامه داد: این تقابل تئوریک بسیار ظریف و حساس است و پیرامون ما را از جمله در زندگی فردی، رفتارها، آرمانها، ایده ها و هدفگیریهای اقتصادی و سیاسی فراگرفته است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر لزوم تعریف جبهه های دقیق برای تقابل تئوریک با غرب، عنوان کرد: ما برای این تقابل تئوریک جبهه های دقیقی را برای خود تعریف نکرده ایم و فقط بخشی از ظاهر این جبهه را می دانیم در حالیکه باید باطن جبهه تقابل تئوریک را برای خود تعریف کنیم.

خاموشی در ادامه به غربی شدن سبک زندگی در ایران اشاره کرد و افزود: متاسفانه سبک زندگی غربی در زمینه های مختلف از جمله ازدواج، ورزش، مبلمان شهری و خانگی و زندگی فردی و اجتماعی وارد زندگی ما شده و این نوع سبک زندگی، تکالیف و مسئولیتها را در حد منافع شخصی محدود می کند.

وی با تاکید بر حفظ ارزشها و سنتهای دینی کشورمان، بیان داشت: باید بسیاری از برنامه های ما معطوف به مسئله سبک زندگی شود چون بسیاری از مسائل در سبک زندگی نهفته و ما باید سبک زندگی اسلامی را توسعه و ترویج دهیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اضافه کرد: ظاهر زندگی ما باید دارای سبقه دینی و اسلامی باشد و اگر مبلغان و محققان ما در زمینه سبک زندگی اسلامی کار نکنند، جامعه ما به ناکجا آباد خواهد رفت و تنها پوسته ای از دین در جامعه ما باقی می ماند.

خاموشی با اشاره به اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه دفاع مقدس، تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی ما معرفی سبک زندگی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بوده و ما می خواهیم رزمندگان ما الگوی جوانان ایرانی در زمینه سبک زندگی قرار بگیرند.

وی شاه کلید سبک زندگی اسلامی را توجه به تربیت اسلامی کودکان دانست و اظهار داشت: ما باید نمادهای فرهنگی خودمان را به کودکان معرفی کنیم و سازمان تبلیغات اسلامی به همین علت به تولید عروسک و انیمیشن با استفاده از نمادهای فرهنگی ایرانی روی آورده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد: در این تقابل تئوریک تمامی پردیس رسانه های بیگانه در مقابل ما قرار گرفته اند و اگر ما در این تقابل برای خود یک فضای عملیاتی تعریف نکنیم موفق نخواهیم شد.