روایت صادق محصولی از سردار 20 میلیاردی/ توصیه حسن خمینی به هاشمی

به گزارش سرویس اخبار ویژه مهر، در صفحه‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌های امروز یکشنبه اخبار جالب و ویژه‌ای به چشم می خورد:

خاطره سید حسن موسوی از اجابت درخواست مشایی

ملت ما در ستون اخبار غیررسمی خود به ذکر خاطره ای از سید حسن موسوی رئیس فعلی سازمان میراث فرهنگی پرداخته و نوشته است که موسوی زمانی که اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود گفته است: چندی پیش به همراه آقای قلعه بانی با خودرو به جایی می رفتیم که فرمانده‌ام آقای رحیم مشایی (رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) به من تلفن کردند و گفتند می خواهند مرا ببینند. به آقای قلعه بانی گفتم این دیدار به نظرم با سایر دیدارها متفاوت است. بعد فهمیدم ایشان از من دعوت کرده اند که به سازمان میراث فرهنگی بروم. گفتم اگر نه بگویم چه می شود؟ گفتند این دستور آقای رئیس جمهور است. موسوی سپس گفت: « ما هر جا که باشیم سرباز دولت و کشور هستیم و سرباز آقای قلعه بانی».

استفاده 5 هزار پمپ بنزین اروپایی از فرآورده های نفتی ایران

روزنامه قدس نیز در خبری نوشت که با توجه با اینکه در 4 کشور اروپایی بیش از 5 هزار پمپ بنزین محصولات تولید شده اختصاصاً از نفت ایران را به مردم این کشورها عرضه می کنند، تحریم اثر جدی در عرصه زندگی عمومی در اروپا خواهد داشت و اعتراض عمومی را نسبت به تصمیمات عجولانه و سلطه طلبانه کشورهای اروپایی برخواهد انگیخت.

پهپاد صهیونیست ها به ایران نرسیده سقوط کرد

قدس در خبر دیگری نوشته است منابع خبری رژیم صهیونیستی از سقوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین این رژیم در سرزمین های اشغالی در پرواز آزمایشی خبر دادند. قرار بود این پهپاد برای نفوذ به ایران آماده شود.

چرا احمدزاده از سازمان میراث فرهنگی رفت؟

روزنامه جوان نیز در خبری نوشت: برخی اخبار دریافتی حاکی از آن است که علت کناره‌گیری و استعفای احمدزاده کرمانی از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ناشی از اختلافاتی بوده که میان او و حمید بقایی، رئیس پیشین این سازمان بروز کرده است. آقای بقایی در زمان تصدی خود توانسته بود افراد وابسته به خود را بر این سازمان مسلط کند و پس از آن نیز اجازه نداده است که احمدزاده کرمانی در مسئولیت‌های تحت مدیریت خود تغییر و جابه‌جایی ایجاد کند که همین عامل باعث شده بود ادامه کار او در این سازمان با مشکل مواجه شود و به ناچار کناره‌گیری کند.

توصیه سید حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی

جوان در خبر دیگری نوشت: در حالی که بیش از دو هفته از انتخاب فرهاد دانشجو به عنوان ریاست جدید دانشگاه آزاد اسلامی می‌گذرد، آقای هاشمی رفسنجانی تاکنون حاضر نشده است به عنوان رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد حکم وی را امضا کند. یک منبع آگاه گفت: در دیداری که اخیراً سید حسن خمینی، عضو هیات امنای دانشگاه آزاد با هاشمی رفسنجانی داشته، به وی اظهار داشته تأخیر در امضای حکم به صلاح نیست و بهتر است بیش از این پافشاری نکند. سید حسن خمینی با تأکید بر اینکه این انتخاب صورت گرفته و کار تمام شده است گفته: کش دادن آن به ضرر ما تمام خواهد شد.

گروکشی با بودجه 91

روزنامه جوان نوشته است در حالی که لایحه بودجه سال ۹۱ در دولت نهایی و از مدت‌ها پیش آماده ارائه به مجلس بوده، برخی اخبار حاکی از آن است که علت تأخیر ایجاد شده نوعی گروکشی از سوی مسئولان دولتی بوده است. در این زمینه گفته می‌شود، دولتی‌ها معتقدند ارائه لایحه بودجه در روزهای منتهی به پایان عمر مجلس هشتم علاوه بر اینکه مجلس و نمایندگان را در تنگنا قرار می‌دهد، باعث می‌شود نمایندگان فرصت و حوصله کافی برای رسیدگی به لایحه را نداشته و در نتیجه لایحه با کمترین تغییر ممکن به تصویب برسد.

تدوین طرحی برای اجرای دستور رهبر انقلاب درباره رسیدگی به خانواده شهدا

روزنامه خراسان نوشت: پس از آنکه رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال فرماندهان سپاه پاسداران بر موضوع رسیدگی به خانواده های شهدا تاکید کرده و فرموده بودند که «رسیدگی هم مهمترینش و بهترینش عبارت است از تلطف و احوالپرسی و خبرگیری»، سرلشکر جعفری دستور تدوین طرحی برای عملیاتی شدن این تاکید مقام معظم رهبری را صادر کرد که بر این اساس، طرح «معین خانواده های شهدا» تدوین شده و قرار است هر کدام از معاونت‌ها و رده‌های تابعه سپاه خدمتگزار چند خانواده شهید باشند.

پایان بلاتکلیفی پمپ های سی ان جی با تصمیم کارگروه تحول اقتصادی

خراسان در خبر دیگری نوشت است: شنیده شده پس از اختلاف نظرهایی که درباره میزان مالیات بر ارزش افزوده جایگاههای عرضه گاز سی.ان.جی بین دستگاه های مختلف دولتی پیش آمده بود کارگروه تحول اقتصادی دولت در نامه ای به مسئولان این دستگاه ها تاکید کرده است که ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده در این خصوص برای شرکت ملی گاز 260 تومان و برای این جایگاهها قیمت فروش تکلیفی 300 تومان خواهد بود.

1600 مورد توهین مستقیم به رئیس‌جمهور در یک سال

روزنامه ایران درخبری نوشت که با بررسی مطبوعات کشور از دی ماه سال1389 تا دی‌ماه سال90 یعنی در یک بازه زمانی یک‌ساله در جراید و رسانه‌های اینترنتی و مکتوب کشور 1600 بار به شخص دکتر احمدی‌نژاد به‌عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران توهین مستقیم شده است. شاخص‌هایی که در این پژوهش در نظر گرفته شده است توهین مستقیم خطاب به رئیس‌جمهور بوده که مورد ارزیابی قرار گرفته است و پارامتر دوم شامل آنچه که از آن به‌عنوان سیاه‌نمایی تلقی می‌شده است می‌باشد.

روایت صادق محصولی از سردار 20 میلیاردی

ایران در خبری دیگری نوشته است صادق محصولی اخیراً و در جلسه‌ای که در مؤسسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد در پاسخ به سؤالی درباره حرف و حدیث‌ها پیرامون ثروتش، از پیغام عجیب مهدی هاشمی به خود پرده برداشت. وی در این خصوص گفت: موضوع ثروت بنده زمانی مطرح شد که بنده برای وزارت نفت در دولت نهم پیشنهاد شده بودم و در آن موقع آقازاده فتنه‌گر لندن‌نشین سراغ ما را گرفت و ما به او محل نگذاشتیم. محصولی ادامه داد: این آقازاده به من پیغام فرستاد که هوای ما را داری یا نه؟ که ما بدانیم در مجلس برای شما چه کار کنیم و از آنجا سردار 20 میلیاردی شروع شد و اولین بار هم سایت منافقین آن را درج کرد و قضیه 20 میلیاردی ما این گونه آغاز شد.