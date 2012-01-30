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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۲۸

شیرازی خبر داد:

پیشرفت 85 درصدی ساخت بازارچه کالای ملوانی آبادان

پیشرفت 85 درصدی ساخت بازارچه کالای ملوانی آبادان

آبادان - خبرگزاری مهر: شهردار آبادان گفت: ساخت بازارچه کالای ملوانی در آبادان با 85 درصد پیشرفت در حال اجراست.

محمود شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازارچه کالای ملوانی با 110 غرفه فروش و عرضه کالای ته لنجی از ابتدای امسال آغاز و تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای ساخت این بازارچه هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی استانداری خوزستان اختصاص یافته، تصریح کرد:  تاکنون برای ساخت بازارچه کالای ملوانی شش میلیارد و 900 میلیون ریال هزینه شده است.

شیرازی عنوان کرد: با ساخت این بازارچه امکان رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر در منطقه فراهم خواهد شد.

طبق قانون هر شناور تجاری می تواند در طول سال 9 بار و به مبلغ یک هزار و 500 دلار کالا را تحت عنوان کالای ته لنجی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور کند.

در استان خوزستان شناورهای بنادر خرمشهر، آبادان، اروندکنار و چوئبده می توانند طبق قانون کالای ته لنجی وارد کنند.
 
کد مطلب 1520742

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