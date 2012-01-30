به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای توزیع بازی رایانه‌ای "شکست حصر" صبح امروز در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برگزار شد. این بازی به همت موسسه فرهنگی تبیان تولید شده است. در این نشست محمد بی‌طرف قائم مقام بنیاد بازی‌های رایانه‌ای، الیاس قیطاقی مدیر پروژه بازی و محمدعلی خطیبی مدیرعامل شرکت نشر الکترونیک ایران که توزیع این بازی را برعهده داشته، حضور داشتند.

در ابتدا قیطاقی درباره تولید این بازی گفت: این بازی سال 88 درباره شکست حصر آبادان طراحی شده است. در طول این بازی تلاش شده تا هم به واقعیت وفادار باشیم و هم گرافیک کار قوی و با کیفیت از کار در بیاید. تا به این طریق کاربر بتواند کنترل دقیقی بر روی اشیاء محیط خود داشته باشد. همچنین فضاسازی این بازی به طور کامل از روی نقشه جغرافیایی آبادان گرته‌برداری شده است.

نمایی از بازی "شکست حصر"

در ادامه خطیبی مدیرعامل شرکت نشر الکترونیک درباره توزیع این بازی توضیح داد: تزیع محصولات رایانه‌ای و بازی‌ها بحث بسیار مهمی است و مشکلات توزیع در این زمینه باید حل شود. ازسال 87 این موسسه فعالیت خود را آغاز کرده است و در طول این مدت تلاش شده تا در زمینه نشر و توزیع محصولات رایانه‌ای به بهترین شکل عمل کنیم.

وی ادامه داد: این محصول هم می‌تواند در سطح نهادها و ارگان‌ها توزیع مناسبی داشته باشد و همچنین اگر به دید تجاری نیز به آن نگاه کنیم می‌تواند جای خود را به درستی بین خانواده‌های ایرانی باز کند. تیراژ این بازی در توزیع اول 50 هزار نسخه است که قطعا شهرستان‌ها راهم شامل می‌شود.

در ادامه جلسه مهندس بی‌طرف گفت: داستان‌ها و حوادث دفاع مقدس دستمایه بسیار خوبی برای برای تولید بازی‌‌های رایانه‌ای هستند. ما باید به سمتی برویم که الگو‌گیری کاربرهای ایرانی به سمت استفاده از بازی‌های ایرانی به جای بازی‌های غربی برود. امیدوارم در این زمینه یک جریان فرهنگی شکل بگیرد.

وی افزود: خوشبختانه تا امروز تعامل خوبی بین موسسه تبیان و بنیاد بازی‌های رایانه‌ای شکل گرفته است. در توزیع این محصول نیز تجربه بسیار خوبی را با موسسه نشرالکترونیک داشته‌ایم. باعث خوشحالی است که از ابتدای فعالیت بنیاد توانسته به موفقیت‌های بسیار خوبی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: امیدوارم با همت والایی که مدیران ما دارند بتوانیم کاربران را به استفاده از بازی‌های ایرانی جذب کنیم و اثرات مخرب استفاده و الگوبرداری از بازی‌های خارجی را کمرنگ‌‌تر کنیم. ما باید برای تولید آثار رایانه‌ای تلاش بیشتری انجام دهیم اما متاسفانه با وجود تلاش برای تولید هنوز ظرفیت بازار نتوانسته بازی‌های تولید شده را به چرخه توزیع مناسبی برساند.

بی‌طرف بیان کرد: امیدوارم بنیاد تولید بازی‌های رایانه‌ای بتواند هم در بخش آموزش جوانان متخصص و هم در بخش بین‌الملل به نتایج خوبی دست پیدا کند. البته در این دو زمینه تا کنون توانستیم موفقیت‌هایی بدست آوریم. مثل توزیع بازی "گرشاسپ" در کشورهای خارجی.

وی با بیان اینکه دومین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تابستان 91 برگزار می‌شود گفت: متاسفانه مدیران فرهنگی کشور نسبت به نیازی که امروزه جامعه ما به تولید این آثار دارد حمایت چندانی از این برنامه نمی‌کنند. این مسئله تعارف نیست که برخی بازی‌های خارجی با توجه به جریان‌های سیاسی تولید و توزیع شده و به راحتی در اختیار کاربران ما قرار می‌گیرند. باید با این موج مقابله شود. بنابراین برای ساخت بازی‌های با کیفیت ایرانی نیازمند حمایت هستیم.

وی درباره تبلیغاتی که برای این بازی‌‌ها می‌شود توضیح داد: متاسفانه تلویزیوین نگاه مناسبی نسبت به تبلیغات این بازی‌ها و محصولات فرهنگی ندارد. با توجه به اینکه تنها با پخش 10 یا 20 تیزر تبلیغاتی تبلیغات مناسبی برای این محصولات می‌شود و هزینه زیادی هم برای تلویزیون ندارد.