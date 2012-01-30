ارائه 40 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه ساری/ برپایی مسابقه پیامکی بهارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عین الله فلاح در بازدید از نمایشگاه کتاب مازندران اظهار داشت: 40 هزار عنوان کتاب با بیش از 400 هزار نسخه در 300 غرفه در هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دارد.



وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال وجه تمایز بسیاری با نمایشگاه سال قبل دارد، افزود:چهار غرفه ویژه کتاب های حوزوی در سالن شماره یک نمایشگاه در دسترس مخاطبان قرار دارد.



فلاح با اشاره به اینکه این ظرفیت به صورت منسجم برای نخستین بار در نمایشگاه کتاب ایجاد شده ، ادامه داد: در بخش جنبی نمایشگاه کتاب هم نمایشگاه عکس 32 سال حضور از سال 57 تا 89 و کتا ب های مرتبط با انقلاب اسلامی ارائه شده است.



وی با بیان اینکه به همت مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، غرفه جنگ نرم راه اندازی شده بیان داشت: این غرفه یکی از جذاب ترین بخش های نمایشگاه است.



فلاح با اشاره به اینکه غرفه فرهنگ بومی مازندران از برنامه های بخش جنبی نمایشگاه کتاب است ،گفت:این غرفه که دارای طراحی بسیار زیبا است مورد استقبال مسئولان و مردم قرار گرفت.



معاون فرهنگی و هنری ارشاد مازندران با بیان اینکه غرفه ستاد اقامه نماز از غرفه های مستقر در هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی است که به سئوالات و شبهات مخاطبان پاسخ می دهد، خاطرنشان کرد:در طول هفته برگزاری نمایشگاه هم رونمایی از چند کتاب داریم.



مسابقه پیامکی به بهارستان در نمایشگاه کتاب مازندران

مسئول اطلاع رسانی هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی، از برگزاری مسابقه پیامکی به بهارستان در نمایشگاه کتاب خبر داد.

عباس مهدوی اظهار داشت: مسابقه پیامکی به بهارستان از ویژه برنامه های هشتمین نمایشگاه کتاب مازندران است.



وی با بیان اینکه مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب می توانند یک جمله در قالب پیامک به مجلس و نمایندگان ارسال کنند، اضافه کرد: این جمله ها می توانند در قالب انتظار، انتقاد،دل گویه، دیدگاه، نظر و پیشنهاد باشد.



مهدوی با اشاره به اینکه به برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا می شود گفت: جمله های برگزیده در قالب یک کتاب منتشر شده کرده و در اختیار نمایندگان قرار خواهیم داد ضمن اینکه تمامی جمله های ارسال شده به مسابقه به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.



وی بیان داشت: افراد می توانند پیامک های خود را به سامانه پیام کوتاه 10000151999999 ارسال کرده و در مسابقه پیامکی به بهارستان شرکت کنند.



شرح تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی

مرتضی عبدالمحمدی، مسئول غرفه اسرا در نمایشگاه کتاب مازندران از ارائه جلد 24 و 25 این شرح تفسیر در نمایشگاه کتاب مازندران خبر داد.

وی گفت: جلد 24 این تفسیر شامل شرح وتفسیر قرآن از آیه 101 سوره مایده تا 24 انعام و جلد 25 آن شامل آیات 25تا 73سوره انعام است.

عبدالمحمدی با بیان اینکه این دو جلد، تازه ترین های شرح تفسیر تسنیم می باشد افزود: این دو جلد در سه هزار نسخه تیراژ برای عرضه به علاقمندان در سراسر کشور توزیع شده است.

وی همچنین از ارائه کتاب های قطع جیبی در موضوعات مختلف که برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی است خبر داد و گفت: این آثار جهت دسترسی و مطالعه موضوعی تدوین و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

نمایشگاه کتاب مارندران، تا چهاردهم بهمن ماه از ساعت 9 صبح تا 20 عصردر کیلومترهفت جاده ساری نکا پذیرای علاقه مندان است.