سال 90 مردم ایران دو میلیون لیتر خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توگه گفت: خوشبختانه با اقدامات انجام شده میزان اهدای خون از نظر تعداد و درصد، سال به سال افزایش یافته است.

وی افزود: بنا بر اعلام سازمان بهداشت جهانی ایران در زمینه اهدای خون در منطقه رتبه اول را داراست و کل اهدای خون در ایران داوطلبانه است.

وی اهدا کننده مستمر خون را یکی از منابع اطمینان بخش و کاملا سالم برای ارزیابی عملکرد سازمان های انتقال خون دانست و تاکید کرد: 68 درصد داوطلبان اهدای خون در ایران اهداکنندگان مستمر هستند. و از نظر جمعیت و معیارهای مختلف، مناطق تحت پوشش ایران به صورت شبکه ای تحت پوشش سازمان ما هستند.

وی به انجام تست های غربالگری در 98 درصد مناطق کشور توسط سیستم های مطابق با معیارهای جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر اینها سازمان انتقال خون امسال موفق شد 100 هزار لیتر پلاسما به کشورهای دیگر از جمله آلمان صادر کند.

وی اضافه کرد: در دانشکده تحت پوشش سازمان انتقال خون ایران هم اکنون 37 دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و ظرفیت پذیرش دانشجو از سایر کشورها نیز برای ایران فراهم است.

وی به راه اندازی سامانه ملی مراقبت از خون(هموویژیلانس) اشاره کرد و گفت: برنامه کشوریHaemovigilance طراحی شده و تقریبا در همه بیمارستان های ایران این برنامه در حال اجراست.