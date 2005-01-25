آمريكا در ايجاد امنيت درعراق ناكارآمد است

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالعزيز حكيم يكي از سياستمداران برجسته عراقي در مصاحبه با روزنامه گاردين، ضمن اعلام اين نكته كه افسران مرتبط با بعثي ها بركنار خواهند شد، متعهد شد كه پس از برگزاري انتخابات 30 ژانويه تغييراتي بنيادي در نيروهاي امنيتي ايجاد شود.

رييس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق به شدت از ناكارآمدي هاي آمريكا در ايجاد امنيت در عراق انتقاد كرد و گفت: فرماندهان آمريكايي به جنايت كاران رژيم گذشته وابسته هستند.

حكيم اظهار داشت: ما بر اين موضع اصرار داريم و آنها را جنايتكار مي دانيم. ما به دو اصل در اين زمينه اعتقاد داريم: توافق نامه و مشاركت. ما معتقديم كه همه بايد در اداره عراق مشاركت كنند.

وي به گاردين گفت كه خواهان يك دولت دموكراتيك است و ضمن احترام به هويت اسلامي قصد ندارد روش اسلامي ايران را به كار گيرد.

حكيم افزود: ما همچنين نبايد قوانيني را كه با اسلام مغايرت دارند، به كار گيريم.

وي تاكيد كرد كه هيچ سمت مديريتي را به عهده نخواهد گرفت. اما معاونان وي از جمله عادل عبدالمهدي يكي از پست هاي اصلي كابينه را به عهده مي گيرد.