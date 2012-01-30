  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

رقابت‌های باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول در اراک برگزار می‌شود

رقابت‌های باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول در اراک برگزار می‌شود

مرحله برگشت از پنجمین دوره مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول از 15 تا 18 بهمن‌ماه به میزبانی شهر اراک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله برگشت این رقابت‌ها با حضور 29 تیم از استان‌های کشور برگزار می‌شود که در این میان 26 تیم به نمایندگی از 13 هیئت استانی و سه تیم نیز به صورت باشگاهی حضور دارند.

از میان 29 تیم حاضر، 11 تیم در رده سنی جوانان (کلاس نشسته و ایستاده) و 18 تیم در رده سنی بزرگسالان (کلاس نشسته و ایستاده) شرکت کرده‌اند. ضمن اینکه کلیه ورزشکاران ملی پوش نیز در قالب تیم‌های باشگاهی و هیئت‌های استانی، در این رقابت‌ها حضور دارند.

دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول، مهر ماه سال جاری به میزبانی زنجان برگزار شد.
 

کد مطلب 1520781

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه