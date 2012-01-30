به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله برگشت این رقابت‌ها با حضور 29 تیم از استان‌های کشور برگزار می‌شود که در این میان 26 تیم به نمایندگی از 13 هیئت استانی و سه تیم نیز به صورت باشگاهی حضور دارند.

از میان 29 تیم حاضر، 11 تیم در رده سنی جوانان (کلاس نشسته و ایستاده) و 18 تیم در رده سنی بزرگسالان (کلاس نشسته و ایستاده) شرکت کرده‌اند. ضمن اینکه کلیه ورزشکاران ملی پوش نیز در قالب تیم‌های باشگاهی و هیئت‌های استانی، در این رقابت‌ها حضور دارند.

دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز بانوان معلول، مهر ماه سال جاری به میزبانی زنجان برگزار شد.

