به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی فریدونی گفت: همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، عرضه اولیه سهام ذوبآهن اصفهان در فرابورس صورت میگیرد که این امر، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل
44 قانون اساسی است.
مدیر سرمایهگذاری و امور سهام ذوبآهن اصفهان افزود: با توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخشخصوصی، به دنبال اقدامات لازم جهت واگذاری سهام ذوبآهن اصفهان که از سال 1387 آغاز شده بود، مقدار 7 درصد سهام قابل عرضه این شرکت به میزان 786 میلیون 840 هزار و 600 سهم از روز چهارشنبه دوازدهم بهمنماه در فرابورس عرضه میشود.
وی تصریح کرد: هموطنان میتوانند با مراجعه به کارگزاریهای رسمی شرکت فرابورس نسبت به ارائه درخواست سهام این شرکت اقدام کنند، ضمن اینکه پس از عرضه اولیه سهام و کشف قیمت، عرضه بلوکی سهام ذوبآهن نیز امکانپذیرخواهد بود. فریدونی اظهار امیدواری کرد تا قبل از آغاز سال 1391 بیش از 50 درصد سهام این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود.
مدیر سرمایهگذاری و امور سهام ذوبآهن اصفهان تاثیر ونقش مهم عرضه سهام این شرکت به بخشخصوصی را حائز اهمیت دانست و گفت: با توجه به نقش مهم ذوبآهن در عرصههای مختلف تولید و همچنین راهاندازی کامل پروژههای طرح توازن در آینده نزدیک و اجرای طرح شهید کاظمی، عرضه سهام این شرکت میتواند موجب رونق بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایهها و نقدینگی موجود در جامعه به سمت فعالیتهای موثر اقتصادی و تولیدی شو و از هجوم سرمایه به بخشهای کاذب و غیرتولیدی نظیر خرید و فروش ارز و سکه جلوگیری کند.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون سیاستهای اصل 44 تا 80 درصد سهام ذوبآهن قابل واگذاری به بخشخصوصی خواهد بود.
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