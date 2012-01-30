جزییات قتل مرد میانسال بدست همسرش در پاسداران

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکم بهمن زن میانسالی به نام مرجانه 40 ساله با مراجعه به کلانتری 102 پاسداران به مأموران گفت : همسرم به نام جواد 50 ساله از خانه خارج و تاکنون به خانه باز نگشته است .

با گذشت یک روز از زمان تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع فقدانی ، مرجانه این بار به کلانتری 120 سیدخندان مراجعه و در اظهارات جدیدی عنوان داشت :موضوع فقدان همسرم دروغ است و خود اقدام به قتل عمد وی کرده ام .

مرجانه در اعترافات مقدماتی خود به مأموران گفت : پس از کشتن جواد، جسد او را در در صندوق عقب خودرو گذاشته و ماشین را در خیابان شمشاد واقع در پاسداران انتقارها کردم.

با حضور ماموران کلانتری 120 سیدخندان در محل ، جسد مقتول در صندوق عقب یک دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ کشف که با توجه به کشف خودرو و جسد مقتول در منطقه پاسداران ، موضوع با کلانتری 102 هماهنگ و ماجرا به بازپرس کشیک ویژه قتل و اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد .

با توجه به اعترافات مرجانه مبنی بر قتل همسرش ، دستور بازداشت موقت از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای امور جنایی صادر و متهم به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ انتقال پیدا کرد .

با آغاز تحقیقات از متهم پرونده ، مرجانه در اعترافات خود به کارآگاهان گفت : اختلاف من و شوهرم بر سر ارتباطات وی با برخی افراد غریبه بود که بیشتر زمان خود را با آنها سپری می کرد و همین موضوع باعث شده بود تا دچار افسردگی شوم . هر بار نیز که در خصوص ادامه این ارتباطات از او سؤالاتی می کردم وی به راحتی این ارتباطات را منکر می شد تا اینکه نهایتا از او درخواست طلاق کردم .

متهم در خصوص زمان ارتکاب جنایت به کارآگاهان گفت : ساعت 6 و 35 دقیقه یکم بهمن زمانیکه متوجه شدم که همسرم بیدار شده ، دوباره درخواست طلاق خود را تکرار کردم اما دوباره موضوع را شوخی گرفت و به بهانه بارش برف به سمت پنجره رفت . پس از چند دقیقه همسرم به داخل اتاق خواب رفت و و در حالیکه دخترمان در اتاقش در حال استراحت بود ، من به داخل اتاق رفته و بازهم درخواست طلاقم را تکرار و اینبار تهدید کردم " یا طلاقم را می دهی و یا می کشمت". اما او دوباره خندید و اظهار داشت هر کاری که خواستی ، انجام بده.



نمی خواستم کوتاه بیایم و به همین علت بلند شدم و رفتم داخل آشپزخانه ، چاقویی برداشته و زیر پتوی نازکی که دور کمرم بسته بودم گذاشته و به اتاق بازگشتم. به خودم گفتم بزن. تو می توانی . در حالی که چاقوی زرد رنگی در دو دستم داشتم ضربه ای را بروی گردنش زدم که ناگهان از روی تخت بلند شد و چاقو را با دست چپش از گردنش در آورد و انداخت زمین. ترسیده بودم و از عقب به پایین تخت پریدم . او کمی جلوتر آمد و روی تخت افتاد و ساکت شد . هیچ احساسی نداشتم . فکر می کردم که فیلم می بینم . پاهایش را بردم بالای تخت و صاف خواباندمش و پتو و ملحفه را رویش کشیدم . حالا تنها به فکر پاک کردن آثار خون بودم . در را به آرامی باز کرده و دیدم که در اتاق دخترم بسته است . شروع به تمیز کردن آثار خون اطراف تخت و زیر تخت کردم .نگران آن بودم که مبادا دخترم بیدار شود .

متهم در ادامه اظهارات خود ، در خصوص نحوه انتقال جسد از محل ارتکاب جنایت به محل کشف جسد نیز به کارآگاهان گفت : بعد از تمیز کردن آثار خون ، چمدان چرخدار آبی رنگ داخل کمد دیواری را برداشته و در پایین تخت گذاشتم و جسد همسرم را در داخل چمدان قرار داده و آرام آرام به سمت در خانه کشیدم . حواسم به اتاق دخترم بود تا مبادا او متوجه موضوع شود . وقتی لباس هایم را عوض کردم ، کلید ماشین را برداشته و چمدان را با آسانسور به داخل پارکینگ برده و با تمام قدرتی که داشتم ، جسد را به داخل صندوق عقب انداخته و چمدان را نیز روی صندلی عقب ماشین گذاشتم . پس از بستن در صندوق عقب ، با ماشین از پارکینگ بیرون آمده و به سمت میدان هروی حرکت کردم . آن حوالی یک پارک کوچک دیدم . بالای پارک ، داخل یک کوچه بن بست ایستادم و بین دو ماشین پارک کردم و پس از پیاده شدن از ماشین و قفل کردن در های آن، به سرعت به خانه بازگشتم و چاقویی را که جواد از گردنش خارج و بر روی زمین افتاده بود برداشته و پس از شستن آثار خون ، چاقو را در داخل کابینت گذاشتم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح در خصوص ارتکاب جنایت ، به دستور بازپرس ، قرار بازداشت موقت برای متهم صادر و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

