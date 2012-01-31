پیروزی و تداوم انقلاب با وحدت میسر شد/ تفرقه خیانت به دیانت است

حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در مورد نقش امام راحل در وحدت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: امام از جمله مطالبی که مورد تأکید داشتند همین آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا بود . این جمله را آنقدر امام فرمودند که کسانی که مأنوس با کلمات او بودند تأکید امام را بر عنصر وحدت در پیروزی و تداوم انقلاب میدیدند.
وی افزود: امام بر وحدت همه اقشار تأکید داشتند و تقریب بین شیعه و سنی زیر مجموعه این اصل کلی است. امروز دشمن امیدها به جنگ بین شیعه و سنی بسته و به اختلافات آنها بسنده نمیکند و قانع به همزیستی مسالمت آمیز آنها با هم نیست. در پی برادر کشی با شستشوی ذهنی افراد ناآگاه است اینکه اگر شیعهای را بکشی به بهشت میروی یا بالعکس از توطئههای شوم دشمنان اسلام است.
خاتمی یادآور شد: بنابراین حفظ اسلام اقتضا میکند که شیعه و سنی به گفتگو و مباحثه در همه موارد بپردازند، جنگ و برادرکشی خیانت به دیانت است.
امام جمعه موقت تهران در مورد اینکه دشمنان، امام علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در جهان اسلام مطرح میکنند وظیفه مسلمانان در این زمینه چیست هم اذعان داشت: این درست در راستای همان توطئهای است که گفتم. امام علی(ع) آن بزرگی است که 25 سال خون جگر خورد و سکوت کرد و سختیهای فراوانی را تحمل کرد تا اینکه تفرقه در جهان اسلام شکل نگیرد . بنابراین کسانی اگر بخواهند او را به عنوان سمبل تفرقه معرفی کنند این جنایت و جفا ودروغ بزرگی است
خاتمی در مورد نقش برادران اهل تسنن در حفظ و گسترش وحدت نیز تصریح کرد: به همان میزانی که عالمان شیعه و بطور مشخص مقام معظم رهبری به وحدت اصرار و تأکید میورزند باید برادران اهل سنت هم به این مسئله حساسیت نشان دهند یعنی وقتی به مقدسات شیعه اهانت میشود بعنوان مثال حرمین عسکریین در عراق منفجر میشود بایستی همگی این جنایت را محکوم کنند و بیانیه بدهند. اینطور نباشد که در هفته وحدت شعار وحدت داده اما عملا آموزههای وهابیت را ترویج کنند یعنی آموزههای تفرقه را.
