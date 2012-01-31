پیروزی و تداوم انقلاب با وحدت میسر شد/ تفرقه خیانت به دیانت است

حجت الاسلام سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در مورد نقش امام راحل در وحدت اسلامی به خبرنگار مهر گفت: امام از جمله مطالبی که مورد تأکید داشتند همین آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا بود . این جمله را آنقدر امام فرمودند که کسانی که مأنوس با کلمات او بودند تأکید امام را بر عنصر وحدت در پیروزی و تداوم انقلاب می‎دیدند.

وی افزود: امام بر وحدت همه اقشار تأکید داشتند و تقریب بین شیعه و سنی زیر مجموعه‎ این اصل کلی است. امروز دشمن امیدها به جنگ بین شیعه و سنی بسته و به اختلافات آنها بسنده نمی‌کند و قانع به همزیستی مسالمت آمیز آنها با هم نیست. در پی برادر کشی با شستشوی ذهنی افراد ناآگاه است اینکه اگر شیعه‎ای را بکشی به بهشت می‎روی یا بالعکس از توطئه‌های شوم دشمنان اسلام است.

خاتمی یادآور شد: بنابراین حفظ اسلام اقتضا می‌کند که شیعه و سنی به گفتگو و مباحثه در همه موارد بپردازند، جنگ و برادرکشی خیانت به دیانت است.

امام جمعه موقت تهران در مورد اینکه دشمنان، امام علی(ع) را به عنوان نماد تفرقه در جهان اسلام مطرح می‎کنند وظیفه مسلمانان در این زمینه چیست هم اذعان داشت: این درست در راستای همان توطئه‎ای است که گفتم. امام علی(ع) آن بزرگی است که 25 سال خون جگر خورد و سکوت کرد و سختیهای فراوانی را تحمل کرد تا اینکه تفرقه در جهان اسلام شکل نگیرد . بنابراین کسانی اگر بخواهند او را به عنوان سمبل تفرقه معرفی کنند این جنایت و جفا ودروغ بزرگی است

خاتمی در مورد نقش برادران اهل تسنن در حفظ و گسترش وحدت نیز تصریح کرد: به همان میزانی که عالمان شیعه و بطور مشخص مقام معظم رهبری به وحدت اصرار و تأکید می‎ورزند باید برادران اهل سنت هم به این مسئله حساسیت نشان دهند یعنی وقتی به مقدسات شیعه اهانت می‎شود بعنوان مثال حرمین عسکریین در عراق منفجر می‎شود بایستی همگی این جنایت را محکوم کنند و بیانیه بدهند. اینطور نباشد که در هفته وحدت شعار وحدت داده اما عملا آموزه‏های وهابیت را ترویج کنند یعنی آموزه‎های تفرقه را.