کودکان بریتانیایی بدون اینترنت غمگینند

به گزارش خبرگزاری مهر، 49 درصد از کودکان بریتانیایی 12 ساله و کوچکتر بدون دسترسی به اینترنت احساس اندوه خواهند کرد در حالی که یک نفر از هر پنج کودک بدون اینترنت احساس تنهایی را تجربه خواهند کرد. محققان در پروژه "آینده دیجیتال" بر روی هزار نوجوان بریتانیایی هشت تا 16 ساله مطالعه کردند تا درباره تاثیر اینترنت بر روی زندگی این نوجوانان اطلاعاتی به دست آورند. نتایج این بررسی ها نشان داد ارتباط عاطفی به اینترنت در میان نوجوانان قدرت بسیار بالایی دارد.

60 درصد داوطلبان 12 تا 16 ساله اعلام کردند که بدون اینترنت احساس اندوه خواهند کرد در حالی که 48 درصد از آنها اعلام کردند بدون دسترسی به اینترنت احساس تنهایی می کنند. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد کودکان دوساله آی-پد خانواده را در تسلط خود در آورده اند و نوجوانان پرمصرفترین کاربران ابزارهای الکترونیکی قابل حمل به شمار می روند.

مدیر شرکت Intersperience، شرکتی که این نظرسنجی را برگزار کرده است می گوید: این حقیقت که کودکان چنین ارتباط قدرتمند عاطفی با اینترنت دارند معمولا به عنوان رویدادی منفی در نظر گرفته می شود، اما در اصل این حقیقت برای نسلی که زندگی اجتماعی اش قالبی آنلاین به خود گرفته امری کاملا طبیعی به شمار می رود. مانند این است که تلفن را از نسلهای قدیمی تر دور کنیم، به این شکل این افراد نیز احساس تنهایی و اندوه خواهند کرد.

بر اساس گزارش تلگراف، کودکان کوچکتر از 12 سال در این نظر سنجی به عنوان کاربران خبره اینترنت معرفی شدند زیرا 74 درصد از آنها به بازی های آنلاین مشغولند، 65 درصد از آنها از اینترنت برای انجام تکالیف مدرسه استفاده می کنند، و بیش از یک سوم از آنها در اینترنت به خرید و فروش کالاهای مختلف می پردازند. نوجوانان همچنین برای کنترل قیمت انواع لباسها و دیگر اقلام مرتبط با مد روز به اینترنت مراجعه می کنند.