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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

غلامی به مهر خبر داد:

برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی و کرسی تلاوت قرآن در ورامین

برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی و کرسی تلاوت قرآن در ورامین

ورامین – خبرگزاری مهر: دبیر کمیته قرآن ستاد دهه فجر شهرستان ورامین اظهار داشت: نمایشگاه محصولات قرآنی و کرسی تلاوت قرآن به مناسبت دهه فجر در شهرستان ورامین برپا می شود.

حجت السلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی تحت پوشش در گلزار شهدای سید فتح الله است و در غیر این صورت آمادگی برپایی این نمایشگاه را در طبقه همکف اداره تبلیغات اسلامی با همکاری مؤسسات قرآنی، بنیاد شهید و مؤسسه فرهنگی انصار الحسین(ع) داریم.

وی گفت: کرسی تلاوت در مسجد صاحب الزمان(عج) با همکاری مؤسسه قرآنی بقیه الله(عج) در صورت امکان برگزاری محافل انس با قرآن کریم در مساجد شهرستان برگزار می شود.

این مسئول افزود: انتظار از مردم و مسئولان در رابطه با دهه مبارک فجر، شناختن اهداف انقلاب اسلامی، حضور جدی در مراسم بازخوانی ارزشهایی که برای آن انقلاب به وجود آمده است، تجلیل از فجرآفرینان، شهدا و جانبازان و حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.

کد مطلب 1520812

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