برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی و کرسی تلاوت قرآن در ورامین

حجت السلام رضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپایی نمایشگاه محصولات قرآنی با همکاری مؤسسات قرآنی تحت پوشش در گلزار شهدای سید فتح الله است و در غیر این صورت آمادگی برپایی این نمایشگاه را در طبقه همکف اداره تبلیغات اسلامی با همکاری مؤسسات قرآنی، بنیاد شهید و مؤسسه فرهنگی انصار الحسین(ع) داریم.

وی گفت: کرسی تلاوت در مسجد صاحب الزمان(عج) با همکاری مؤسسه قرآنی بقیه الله(عج) در صورت امکان برگزاری محافل انس با قرآن کریم در مساجد شهرستان برگزار می شود.

این مسئول افزود: انتظار از مردم و مسئولان در رابطه با دهه مبارک فجر، شناختن اهداف انقلاب اسلامی، حضور جدی در مراسم بازخوانی ارزشهایی که برای آن انقلاب به وجود آمده است، تجلیل از فجرآفرینان، شهدا و جانبازان و حضور در راهپیمایی 22 بهمن است.