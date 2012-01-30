به گزارش خبرنگار مهر، عباداله محمدولی در نشست خبری خود با رسانه‌ها از برگزاری نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و فناوری طلا و جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی، کارگاهها، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته از هجدهم بهمن‌ماه خبرداد و گفت: در این نمایشگاه، 110 شرکت داخلی و خارجی ااز ایتالیا، ترکیه، روسیه، آلمان، تایلند و هنگ‌کنگ حضور دارند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهرات و سنگ‌های قیمتی افزود: این نمایشگاه در سه بخش انواع طلا، جواهرات، نقره، سنگ‌های قیمتی و تجهیزات، دستگاهها و ماشین‌آلات برگزار می‌شود که در بخش طلای این نمایشگاه، انواع سرویس‌های طلا، طلاهای ملیله شده، طلاهای پرسی، انواع شمش‌ها، و نوع‌های مختلفی از سکه ارایه می‌شود.

وی تصریح کرد: در بخش جواهرات نیز، انواع طلاهای تزئین شده و جواهرات همچون برلیان، زمرد، یاقوت قرمز، یاقوت کبود، انواع سنگ‌های زینتی شامل سنگ‌های فیروزه‌ای، آماتیس، انواع عقیق و غیره به تماشای عموم گذاشته می‌شود.

به گفته محمدولی، بخش تجهیزات، دستگاهها و ماشین‌آلات با به نمایش گذاشتن انواع ابزارهای ساخت مصنوعات طلا، جواهرات، دستگاههای تراش دستی، اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، دستگاههای تراش لیزری چند محوره، دستگاههای پرداخت کاری، زنجیره‌سازی و ریخته‌گری میزبان بازدیدکنندگان است.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاه همچنین قرار است نخستین قرآن نفیس مجلد با طلا، که تمامی صفحات آن با طلا کار شده است، در معرض دید مردم قرار گیرد. ضمن اینکه یکی از بخش‌های نخستین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و فناوری طلا، قسمت تراش سنگ‌های قیمتی است که هنرمندان این بخش به طور مستقیم اقدام به تراش، شکل‌دهی و ساخت سنگ‌های قیمتی می‌کنند.