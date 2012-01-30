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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

اعلام جزئیات برنامه/

"نقش اول" اختتامیه و افتتاحیه فیلم فجر را پوشش می‌دهد

"نقش اول" اختتامیه و افتتاحیه فیلم فجر را پوشش می‌دهد

"نقش اول" ویژه برنامه رادیویی سی‌امین جشنواره فیلم فجر،از 12 تا 23 بهمن ماه، هر روز از ساعت 19 تا 20 به صورت مستقیم با اجرای فرزاد حسنی از برج میلاد روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "نقش اول" به سردبیری مرسده بابایی همزمان با برگزاری سی‌امین جشنواره فیلم فجر با اجرای فرزاد حسنی از رادیو ایران روی آنتن می‌رود.

این برنامه هر روز ضمن معرفی فیلم‌های نمایش داده شده در سینمای ویژه هنرمندان و اهالی رسانه، به نقد آثار پرداخته و گفتگو با عوامل فیلم و گزارش اتفاقات و اخبار کاخ جشنواره را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

"نقش اول" در روزهای 12 و 23 بهمن از ساعت 19 تا 22 ، مراسم افتتاحیه و اختتامیه را زنده و مستقیم پوشش خواهد داد. همچنین آیتم‌هایی در رابطه با فیلم‌های نمایش داده شده، گزارش نشست‌های مطبوعاتی و گفتگو با هنرمندان از دیگر بخش‌های برنامه "نقش اول" هستند.

رادیو ایران روی موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز قابل دریافت است.

کد مطلب 1520826

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