اجرای طرح سپاس توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در قم

علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح سپاس همان طرح معکوس است بیان کرد: در این طرح کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از خانوادههای شهدا و جانبازان دیدار میکنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال جاری آغاز شده است ادامه داد: این طرح به صورت آزمایشی در چندین استان از جمله استان قم در حال انجام است.
وی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح، از خانواده معظم شهدا و جانبازان ۷۰ در صد دیدار شده است.
معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به اینکه مرحله دوم این طرح در حال انجام است افزود: مرحله دوم طرح سپاس از ماه گذشته آغاز شده است.
وی گفت: در مرحله دوم از جانبازان ۲۵ در صد به بالا دیدار میشود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون از بیش از ۸ هزار و پانصد نفر دیدار شده است.
خسروی با اشاره به اینکه هدف از این دیدارها تجلیل و تکریم خانواده شهدا است افزود: رئیس سازمان، معاونین و کارکنان در این طرح شرکت کرده و از خانواده شهدا و جانبازان دیدار میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از اجرای طرح سپاس توسط بنیاد شهید در قم خبر داد.
علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح سپاس همان طرح معکوس است بیان کرد: در این طرح کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از خانوادههای شهدا و جانبازان دیدار میکنند.
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