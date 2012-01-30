اجرای طرح سپاس توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در قم

علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طرح سپاس‌‌ همان طرح معکوس است بیان کرد: ‌در این طرح کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از خانواده‌های شهدا و جانبازان دیدار می‌کنند.



وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از ابتدای سال جاری آغاز شده است ادامه داد: این طرح به صورت آزمایشی در چندین استان از جمله استان قم در حال انجام است.



وی گفت: در مرحله اول اجرای این طرح‏، از خانواده معظم شهدا و جانبازان ۷۰ در صد دیدار شده است.



معاون تعاون بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم با اشاره به اینکه مرحله دوم این طرح در حال انجام است افزود: مرحله دوم طرح سپاس از ماه گذشته آغاز شده است.



وی گفت: در مرحله دوم از جانبازان ۲۵ در صد به بالا دیدار می‌شود.



وی بیان کرد: ‌از ابتدای سال تاکنون از بیش از ۸ هزار و پانصد نفر دیدار شده است.



خسروی با اشاره به اینکه هدف از این دیدار‌ها تجلیل و تکریم خانواده شهدا است افزود: رئیس سازمان، معاونین و کارکنان در این طرح شرکت کرده و از خانواده شهدا و جانبازان دیدار می‌کنند.