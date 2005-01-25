استقبال تماشاگران ايراني ما را دلگرم كرد

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه مطبوعاتي نمايش آنتيگونه از كشور ارمنستان غازانچيان كارگردان اين نمايش به معرفي تئاتر خود پرداخت و گفت: من همراه با گروه تئاتر نوجوانان به ايران آمدم. اين گروه در كنار اجراي نمايش هايي براي نوجوانان در زمينه هاي مختلف فعاليت مي كنند.

وي در ادامه افزود: از استقبال تماشاگران ايراني بسيار خشنودم زيرا نمايش آنتيگونه پس از شركت در چند جشنواره جهاني بيشترين استقبال را در ايران داشته است. اين باعث دلگرمي گروه تئاتر نوجوان گرديد.

در ادامه اين نشست غازانچيان با اشاره به بازيگر ايراني نقش آنتيگونه گفت: خانم لرينگ يك سال است كه با اين گروه كار مي كند و اين اولين نقش هنري وي است.