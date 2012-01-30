فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات تفکیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اول فصلنامه های "پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات" و "فناوری اطلاعات " با مالکیت مادی و معنوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به ترتیب در زمستان امسال و بهار سال 91 به چاپ می رسد.

فصلنامه "پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات" با سردبیری دکتر سیدرحمت‌الله فتاحی با موضوعات تبادل اطلاعات تخصصی در حوزه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی، اطلاع‌سنجی، مدیریت اطلاعات،‌ مدیریت دانش، اصطلاح‌شناسی، جامعه اطلاعاتی، تعامل انسان و اطلاعات و زبان شناسی رایانه‌ای و سایر زمینه‌های مرتبط به چاپ مقاله می پردازد.

فصلنامه "فناوری اطلاعات" نیز با سردبیری دکتر غلامعلی منتظر مقالاتی را با موضوعات تبادل اطلاعات در حوزه‌های مهندسی اطلاعات، هوش رایانشی، سامانه‌های هوشمند، یادگیری الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تعامل انسان و ماشین، امنیت اطلاعات و دولت الکترونیکی منتشر خواهد کرد.

اولین شماره فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات با نام "نشریه فنی مرکز مدارک علمی" در مهرماه سال1351 منتشر شد و انتشار آن با تغییر نام به "فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی" و در نهایت به "فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات" ادامه یافت.

علاقمندان برای مشاهده شماره های گذشته این فصلنامه باید به وب‌سایت http://jist.irandoc.ac.ir مراجعه کنند.