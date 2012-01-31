18 شناور ناایمن از ناوگان دریایی خارج شدند

سعید ایزدیان در گفتگو با مهر بابیان اینکه در یک ماه گذشته 18 شناور مسافری از چرخه حمل و نقل حذف شدند، گفت: این شناورها به دلیل عدم ایمنی از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از چرخه حمل و نقل حذف شدند و کنترل شناورها و حذف موارد غیر ایمن به طور مستمر از سوی این سازمان انجام می گیرد.

وی افزود: شناورهای مسافری در تعطیلات دهه فجر و ایام نوروز 7 تا 8 میلیون مسافر را جابجا می کنند که نسبت به دیگر وسایل حمل و نقل آمار بالایی به شمار می رود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، تصریح کرد: سوانح بخش دریایی به نسبت جاده ای، هوایی و ریلی بسیار کمتر است و اصلا نمی توان آمار این سوانح را با یکدیگیر مقایسه کرد بنابراین تعداد تلفات کمتری را در بخش دریایی شاهد هستیم.

ایزدیان با اشاره به اینکه نظارت بر شناورهای مسافری افزایش پیدا می کند، گفت: با وجود حجم زیاد مسافر در تعطیلات روزهای آینده اما اگر نیاز باشد از حرکت شناورهای غیر ایمن جلوگیری خواهیم کرد.