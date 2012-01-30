بیمارستان "باتماقلینج" اردبیل اعتبار دولتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت بیمارستانهای نیمه کاره استان اظهار داشت: بیمارستان باتماقلینج موقوفه بوده و تاکنون در حد خاکبرداری عملیات ساخت آن را شروع کرده اند.

پیش از این مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان اردبیل عدم آغاز عملیات احداث بیمارستان "باتماقلینج" را مشکل تامین بودجه و عدم اختصاص اعتبارات دولتی عنوان کرده بود.

حجت الاسلام وحدت مشهوری نظری با بیان اینکه اعتبار بیمارستان باتماقلینج باید از محل اعتبارات دولتی، مشارکت مردمی و موقوفات مرحوم باتماقلینج در تهران تامین می شد، گفته بود که تاکنون اعتبارات دولتی و مردمی محقق نشده است.

وی خواستار حمایت مسئولان و مدیران و اختصاص اعتبارات دولتی برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه درمانی و بهداشتی در اردبیل شده بود.

استاندار اردبیل همچنین با بیان اینکه همه بیمارستانهای نیمه کاره استان به دلیل شرایط جوی متقف شده اند، افزود: کارهای عمرانی بیمارستانهای نیمه کاره اردبیل به دلیل عدم فصل کاری استان و محدودیت در اعتبارات تعطیل شده و از اوایل سال آینده مجددا فعالیتهای عمرانی آن آغاز خواهد شد.

وی تعداد بیمارستانهای نیمه کاره استان را دو پروژه عنوان کرد و افزود: بیمارستان پارس آباد یکی از این بیمارستانها است که از مصوبات سفر سوم بوده که 8 میلیارد ریال به آن اختصاص داده شده ولی به دلیل نامساعد بودن شرایط آب و هوایی فعلا این پروژه تعطیل است.

صابری، دومین بیمارستان نیمه کاره استان را بخش ترومای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل عنوان کرد و یادآور شد: بخش سوختگی این بیمارستان با 25 تخت شروع به کار کرده و قرار است به 170 تخت افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در سفر چهارم هیئت دولت به استان اردبیل 50 تخت بخش ترومای بیمارستان امام به بهره برداری رسید، تصریح کرد: 15 میلیارد ریال از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت در استان به این بیمارستان اختصاص یافته و به مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سفارش شده این بودجه را متناسب با نیازهای بیمارستان هزینه کرده و مراحل مختلف این بیمارستان را آماده بهره برداری کنند.

صابری عنوان کرد: با اعتبارات اختصاص داده شده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انتظار می رود این بیمارستان ظرف دو سال آینده به صورت کامل به بهره برداری برسد.