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۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۸:۱۹

جهت برپايي اردويي يك هفته اي

تيم فوتبال فولاد خوزستان 12 بهمن عازم امارات مي شود

تيم فوتبال فولاد خوزستان بمنظور برپايي اردويي يك هفته اي 12 بهمن ماه جاري عازم كشور امارات خواهد شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فولاد خوزستان قهرمان نيم فصل اول رقابتهاي ليگ برتردوشنبه هفته آينده ازطريق اهوازراهي شهر دبي امارات خواهد شد تا در اردوي يك هفته اي خود دراين كشورضمن پيگيري تمرينات آماده سازي خود ديدارهايي تداركاتي را با تيمهاي باشگاهي امارات برگزاركند.

برهمين اساس فولاديها تاكنون موافقت تيم الوصل امارات كه فرهاد مجيدي وعليرضا نيكبخت واحدي را دراختياردارد را جلب كرده اند وپس ازحضوردردوبي مذاكراتي را براي انجام يك ديدار دوستانه ديگر با باشگاههاي اماراتي انجام خواهند داد.
قراراست تيم فولاد با كارواني 34 نفره راهي امارات شود كه ملي پوشان اين تيم به دليل حضوردر اردوي تيم ملي در اين سفر حضورنخواهند داشت. طبق هماهنگي هاي بعمل آمده فولاديها بعد ازظهرروزدوشنبه 12بهمن عازم امارات خواهند شد ودرباشگاه ايرانيان اسكان خواهند يافت.

کد مطلب 152084

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