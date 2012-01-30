حضور قم در مسابقات بین المللی کاراته/ مصاف صبای نوین و سفید رود

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته یکی از رشته‌هایی است که در طول سال‌های اخیر همواره پر مدال ترین رشته ورزشی قم لقب گرفته است و ورزشکاران فعال در این رشته ورزشی در سبک های مختلف عناوین و افتخارات ارزشمندی برای ورزش قم کسب کرده اند.



تعدد سبک های مختلف در این رشته ورزشی موجب شده است که کاراته کاهای قمی نیز در سبک های گوناگون به صورت تخصصی حضور یافته و با شرکت در مسابقات مهم داخلی و برون مرزی در سال های اخیر بر سکوی های میادین معتبری قرار بگیرند.



کاراته کاهای قمی نیز در سال های اخیر با حضور در میادین مختلف داخلی و برون مرزی مدال های خوشرنگی کسب کرده است که نمونه یکی از آنها حضور در مسابقات جهانی سبک کیوکوشین بود که توسط سیدمحسن میرقیصری کاراته کای توانمند قمی مدال خوشرنگ طلا را نیز به دنبال داشت.



اکنون رقابت‌های کاراته بین المللی سبک کیوکوشین (ایچی گکی) در پیش است و به نظر می‌رسد کاراته کاهای قمی نیز همچون بسیاری از سبک های این رشته در این دوره از پیکارها نیز حضور یافته و برای کسب مدال با حریفان خود رقابت کنند.



این در حالی است که بر اساس اعلام فدراسیون کاراته کشورمان، مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین (ایچی گکی) با تیم های پنج کشور خارجی و دو تیم ایرانی از روز شنبه بیست و دوم بهمن‌ماه به میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزارمی شود.



از سوی دیگر در این دوره از مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین (ایچی گکی) کاراته کاهایی از کشورهای ژاپن، رومانی، روسیه، اوکراین، لهستان و دو تیم از ایران در اوزان منهای 70 و 80 و به اضافه 80 کیلوگرم در بخش آقایان و طبق استاندارد سازمان جهانی این سبک با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



این در حالی است که دوره های داوری و مربیگری سبک نیز نیز در روزهای بیستم و بیست و یکم بهمن ماه زیر نظر مدرسین سازمان جهانی این سبک از کشور ژاپن برگزار خواهد شد، در حالی که این رقابت ها پیش از این هم چندین دوره برگزار شده بود، اما این دوره به عنوان نخستین دوره پیکارها در رنکینگ سازمان جهانی ثبت می شود.



بازیکنان صبای نوین مقابل سفیدرود با جان و دل بازی خواهند کرد



ابوالفضل نکوئیان در حاشیه تمرینات این تیم در مجموعه تختی قم در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تمام بازیکنان تیم صبای نوین به دلیل موفقیت تیم تلاش‌های زیادی انجام می‌دهند، زیرا بازی آنها در مقابل آرمین قزوین واقعا قابل تقدیر بود و امیدوارم که بتوانیم پاسخگوی زحمات آنان باشیم.



وی ادامه داد: صبای نیون قم در هفته‌های اخیر مسابقات لیگ آزادگان در شرایطی که تمامی بازی‌ها با حساسیت‌های زیاد برگزار می‌شود، شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته است و به همین دلیل پیروزی برابر آرمین قزوین و قبل از آن برتری برابر تیم شاهین تهران نتایجی بسیار امیدوار کننده و خوب بود.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم اظهار داشت: خوشبختانه نتایجی که تیم در دو هفته اخیر از نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ آزادگان کسب کرده است موجب افزایش شانس صعود تیم شد و تاثیرات مثبت روحی را در تیم صبای نوین قم ایجاد کرده است و امیدوارم بتوانیم در پنج هفته پایانی لیگ نیز نتایج خوبی کسب کنیم.



وی تاکید کرد: در دیدار برابر سفید رود آستانه نیز که فردا در مجموعه تختی قم به میزبانی صبای نوین برگزار می شود، قطعا بازیکنان ما بازی بسیار خوبی را به نمایش خواهند گذاشت و مهم این است که بتوانیم به سه امتیاز این مسابقه دست یابیم، ضمن اینکه این سه امتیاز باعث خواهد شد تا اعتماد به نفس بیشتر به اعضای تیم باز گشته و آماده مصاف با دو تیم بالای جدول یعنی استقلال ساری و شهرداری لنگرود شویم.



نکوئیان افزود: در هفته‌های پایانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور پنج بازی بسیار حساس در پیش داریم که باید مراقب باشیم که از این بازی‌ها به نتایج مورد نظر دست یابیم و به مرحله دوم لیگ آزادگان صعود کنیم.



وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال صبای نوین قم در هفته هفدهم مسابقات لیگ آزادگان باید در خانه به مصاف تیم سفیدرود آستانه برود، تاکید کرد: امیدوارم بازیکنان ما در این دیدار نیز با روحیه کامل در مقابل حریف قرار بگیرند و به نتیجه خوبی دست یابیم.



سرپرست تیم فوتبال صبای نوین قم یادآور شد: تیم ما در دیدارهای مهم هفته های باقی مانده از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان با سفیدرود آستانه، شهرداری لنگرود، استقلال ساری و عقاب تهران چهار بازی حساس برگزار می کند.



تیم فوتسال صبای نوین قم در هفته هفدهم مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان عصر سه شنبه یازدهم بهمن‌ماه در دیداری خانگی مقابل میهمان خود تیم فوتسال سفیدرود آستانه به میدان می رود.



معلولان بسکتبالیست قم در مرحله حذفی لیگ برتر به میدان می‌روند



تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار استان قم در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر کشور به مصاف هیئت زنجان می‌رود.



در مرحله حذفی مسابقات این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه های کشور، تیم های لیگ برتری برای تعیین تیم‌ سقوط کننده به لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و همچنین تعیین تیم قهرمان با یکدیگر رقابت می‌کنند.



در واقع با مشخص شدن چهار تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های این فصل لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور و همچنین حضور چهار تیم دیگر در مرحله رده‌بندی، قرعه‌کشی این رقابت‌ها انجام شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.



این در حالی است که امسال در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور هشت تیم حضور داشتند که دیدارهای مرحله مقدماتی را در دو گروه چهار تیمی انجام داده و در نهایت از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی را به دست آوردند.



در حالی که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم یکی از تیم های حاضر در مسابقات بود، دیدارهای مرحله مقدماتی در گروه‌های دو گانه در چهار مرحله و در هر مرحله به میزبانی یکی از تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد که تیم قم نیز در گروه نخست با کسب رتبه سوم به کار خود پایان داد.



در گروه نخست این پیکارها که تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم حضور داشت، تیم بسکتبال با ویلچر مرحوم داداشی کهریزک به مقام نخست دست یافت، تیم پیام مخابرات اصفهان دوم شد، تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در رده سوم قرار گرفت و تیم جانبازان هیئت مرکزی چهارم شد.



در گروه دوم نیز که دیدارهای آن با شرکت چهار تیم به انجام رسید، در نهایت تیم‌های هیت خوزستان، هیئت زنجان، هیئت ایلام و تیم بسکتبال با ویلچر ستارگان ایثار تهران در مکان‌های اول تا چهارم جدول رده بندی نهایی ایستادند.



بدین ترتیب مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه‌های کشور برای معرفی تیم‌ های اول تا هشتم رده بندی، به میزبانی تیم های باشگاهی جانبازان و معلولان هیئت مرکزی و ایثار تهران با شرکت هشت تیم برگزار می‌شود.



علاوه بر تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار استان قم، در این رقابت‌ها تیم‌های مدعی دیگر نظیر هیئت ایلام، هیئت خوزستان، مرحوم داداشی کهریزک تهران، ایثار تهران، پیام ارتباطات اصفهان، هیئت مرکزی و چند مدعی دیگر نیز حضور دارند و برای تعیین عناوین اول تا هشتم مسابقات این فصل در مرحله حذفی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



قرار است در پایان رقابت‌های این هشت تیم در شهرهای تهران و اراک، تیم های برتر این فصل از مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین باشگاه‌های کشور مشخص شوند اما در این بین تیم ایثار قم بختی برای قهرمانی ندارد و برای قرار گرفتن در رده بندی تلاش می کند.

