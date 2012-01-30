ممنوعیت صادرات دام زنده/ عرضه گوشت 8800 تومانی از اواخر هفته

صدراله دولت در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات تصمیمات امروز ستاد تنظیم بازار برای ایجاد تعادل در قیمت گوشت قرمز خبرداد و گفت: امروز ستاد تنظیم بازار دو تصمیم مهم را در مورد گوشت اتخاذ کرد که بر اساس آن، صادرات دام زنده از کشور ممنوع شد.

رئیس ستاد تنظیم بازار مواد پروتئینی افزود: از اواخر هفته جاری نیز عرضه گسترده گوشت قرمز به قیمت تعادلی در بازار آغاز خواهد شد، البته شواهد حکایت از آن دارد که کمبودی در زمینه گوشت قرمز در بازار وجود ندارد، اما به دلایل مختلف قیمت در روزهای گذشته افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، اولین بخش از گوشت قرمز ذخیره‌سازی شده در سردخانه‌ها روانه بازار خواهد شد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار بر این است که قیمت عمده‌فروشی گوشت گاو منجمد 8400 تومان و قیمت هر کیلو گوشت به اصطلاح سه قطعه در خرده‌فروشی‌ها و مراکز توزیع، 8800 تومان باشد.

به گفته دولت، عرضه گوشت منجمد گوسفندی نیز در اوایل هفته آینده به قیمت تعادلی آغاز خواهد شد، ضمن اینکه به تدریج در روزهای آینده نیز مطابق با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، گوشت گرم گوسفندی نیز روانه بازار خواهد شد.

وی ادامه داد: گوشت‌های عرضه شده از طریق شبکه‌های توزیع مرسوم از جمله فروشگاههای زنجیره‌ای، تعاونی مصرف کارمندی و کارگری، سازمان‌های میادین میوه و تره‌بار، اتحادیه‌های محلی و فروشگاههای زیر نظر صنوف توزیع خواهد شد.