10 تصویر؛ سگهای ساکن شهرکهای صهیونیستی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و حمایت همیشگی آمریکا از رژیم صهیونیستی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ سگهای ساکن شهرکهای صهیونیستی!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری صهیونیستهای ساکن شهرکها را به سگهایی تشبیه کرده که فلسطین را به اشغال درآورده اند.

پایبندی اوباما به تعهداتش در قبال اسرائیل

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به اظهارات اخیر "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اشاره دارد که طی آن بر پایبندی خود به امنیت رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

ناکارآمدی مبارزه با فساد در عربستان سعودی

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به ناکارآمدی تدابیر مبارزه با فساد در عربستان توجه دارد که باعث شده قشری خاص به سودهای هنگفت و چند میلیارد دلاری دست یابند.

کنفرانس اتحادیه آفریقا بدون حضور سه پادشاه

روزنامه المستقبل لبنان امروز در کاریکاتوری به سرنگونی رژیمهای بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی اشاره دارد که باعث شد کنفرانس امسال اتحادیه آفریقایی بدون حضور آنان برگزار شود.

پرونده های فساد در اردن

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به ارتباط پرونده های فساد در اردن با یکدیگر اشاره دارد که از بین بردن کامل آنها به تلاشی مضاعف و همه جانبه نیازمند است.

راه حل امنیتی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به عدم نتیجه بخشی راه حل امنیتی در برخورد با اعتراضات جهان عرب اشاره دارد، جایی که دیکتاتورهایی همچون مبارک، قذافی و عبدالله صالح دچار اشتباهات دهشتناکی شدند.

دانشجویان پس از پایان امتحانات!

روزنامه الشرق قطر به خستگی بسیار زیاد دانشجویان پس از پایان دوره امتحانات اشاره دارد که برخی از آنها را دچار مشکلات جدی کرده است.

بحران کمبود برق در لبنان

الحیات

نحوه تغییرات در رژیمهای دیکتاتوری؛ بدون شرح

الشرق الاوسط

بحران مالی اروپا؛ بدون شرح

الانتقاد لبنان