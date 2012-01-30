دومین شهرآورد والیبال اصفهان با برد باریج اسانس/ تلافی در خانه حریف

به گزارش خبرنگار مهر، خوان سی چلو در اولین تجربه مربیگری خود در گیتی پسند مقابل تیم جوان و با انگیزه باریج اسانس قرار گرفت که این روزها همراه با مربی جوانش جان دوباره گرفته و طی هفته های اخیر امتیازی را ازدست نداده است.

گیتی پسندی ها هم که در دور برگشت تنها موفق به شکست تیم قعرجدولی کرمان شده بودند امید آن را داشتند که با حمایت هواداران خود دراین دیدار نتیجه بازی رفت را دوباره تکرار کنند و فاتح دومین داربی اصفهان باشند اما معالات گیتی پسندی از حمایت هواداران خود گرفته تا در زمین مسابقه با حمایت قاطع هواداران کاشانی از تیم محبوبشان و بازی محکم و بی نقص بازیکنان باریج اسانس به یکباره بر هم ریخت.

به گفته حسین معدنی حمایتی که از سوی هوداران در این بازی از تیمش شد آنها را از نظر روحی بالاتر برد و توانستند با انگیزه ای که بازیکنان جوان این تیم داشت بر تیم بحران زده گیتی پسند غلبه کنند.

دراین دیدار هر دو تیم بازی پایاپایی را از خود به نمایش گذاشتند اما دقت کاشانیها در استفاده از نقاط ضعف تیم میزبان باعث شد در پایان این شاگردان حسین معدنی باشند که فاتحانه از بازی خارج می شوند.

باریج اسانس در این دیدار ستهای اول،سوم و پنجم را با نتایج 28-27،25-22 و 15-11 پیروز شد.

این دیدار حاشیه هایی هم در برداشت، از ممانعت مسئولین گیتی پسند از حضور بانوان در سالن 17شهریور ورزشگاه تختی گرفته تا درگیری هواداران دو تیم در سکوها که با دخالت ماموران نیروی انتظامی ختم به خیر شد.

به گفته مسئولین گیتی پسند استانداری با ورود بانوان به سالن مخالفت کرده بود اما تجمع بانوان مقابل درب اصلی ورزشگاه و سردادن شعارهایی مسئولین گیتی پسند را نسبت به اجرای تصمیمشان وادار به عقب نشینی کرد و هواداران خانم که اغلب از کاشان آمده بودند وارد ورزشگاه شدند.

مجتبی شبان و امیرحسینی به خاطر خراب کردن سرویسها و پاسهای تیمشان حسابی برای مهمان خود سنگ تمام گذاشتند و به بازیکنان محبوب کاشانی ها تبدیل شده بودند.

هر چقدر حامد رضایی در طول این فصل بازی خوبی انجام نداد دراین دیدار با زدن آبشارهای محکم خود را آماده تر از گذشته نشان داد و به نظر می رسد سخت گیری های سی چلو کم کم در مورد او و فرهاد ظریف اثر کرده است.

مهدی بازارگرد از اواسط ست دوم از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و در ادامه خیلی نتوانست در ترکیب تیمش قرار بگیرد.

محمد ترکاشوند و امیر غفور هر دو در مقاطعی از بازی به داوری اعتراض داشتند آنها اعتقاد داشتند داور خطای بازیکنان حریف روی تور را در چندین موقعیت نگرفته است.

معدنی: امیدوارم مغرور نشویم

حسین معدنی سرمربی تیم باریج اسانس از عملکرد بازیکنان تیمش دراین دیدار راضی است و معتقد است دو فاکتور در پیروزی تیمش نقش داشت یکی حمایت تماشاچیان و دیگری انگیزه و جنگندگی بازیکنان.

وی معتقد است:حمایتی که هواداران از تیم ما در این داشتند به گونه ای بود که ما حس کردیم در کاشان بازی می کنیم.

وی در مورد شرایط تیمش نیز می گوید: ما حساب کرده ایم اگر تمام بازیهای باقی مانده را هم ببریم در جمع چهار تیم قرار نخواهیم گرفت اما ارائه بازی های باکیفیت دراولویت برنامه های تیم است و بعد در درجه دوم به جایگاه تیم در جدول فکر می کنیم.

معدنی از شرایط خود در کاشان همراه با باریج اسانس راضی است و ادامه داد: ما باید روی بازی گروهی بازیکنان کار کنیم . بازیکنان این تیم خیلی خوب تاکتیک های فنی را که حداقل سه چهارماه طول می کشد تا درتیمی جابیافتد را ظرف دو سه جلسه یاد گرفته اند و در زمین اجرا می کنند.

وی از تیم گیتی پسند به عنوان یک تیم بحران زده یاد کرد و گفت: بازیکنان این تیم با وجود توانایی های فنی که دارند اما هنوز نتوانسته اند بار فنی خود را در بازیها به نمایش بگذارند. داشتن توقع قهرمانی بزرگترین ضربه را به این تیم زده است. این بازیکنان اولین سالی است که کنار هم قرار میگیرند و برای هماهنگ تر شدن و ارائه توانمندی های خود نیازمند زمان هستند و برای رسیدن به قهرمانی به یک برنامه سه تا پنج ساله نیاز دارند.

سی چلو: ما تیم نبودیم

سرمربی تیم گیتی پسند در مورد بازی تیمش در این دیدار می گوید: تیم ما دراین دیدار به عنوان یکی تیم بازی نکرد فشار روی این تیم زیاد است و آنها را از انجام کار گروهی دور کرده است.

خوان سی چلو با اعلام اینکه برای ایجاد تغییر به گیتی پسند آمده است، می گوید: وقتی تیم می بازد همه به دنبال گناهکار می گردند در حالیکه به نظر من روی کار گروهی این تیم باید کار شود.

وی معتقد است برای اجرای برنامه های خود دراین تیم کار سختی را در پیش رو دارد ولی امیدوار است با همکاران خود بتواند مشکلات این تیم بحران زده را حل کند. سی چلو همچنین در صحبت های خود حرف از قهرمانی این تیم می زند و می گوید: توانایی این بازیکنان زیاد است فقط باید دراین تیم تغییرات ایجاد کرد تا بتواند خوب نتیجه بگیرد.

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گزارش: نجمه کرمی