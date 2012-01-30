15 برنامه فرهنگی ورزشی ویژه بانوان ابرکوه برگزار می شود

ابوالفضل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خواهران ورزشکار ابرکوه مانند دیگر اقشار جامعه با اجرای برنامه های متنوع ورزشی ایام با شکوه دهه فجر را گرامی می دارند.

وی یادآور شد: با توجه به پیش بینی های انجام شده و آمادگی خواهران ورزشکار برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر، در تلاش برای باشکوه برگزار کردن برنامه های ورزشی گرامیداشت این دهه در بخش خواهران هستیم.

قاسمی افزود: برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی، دیدار با خانواده شهیدان ورزشکار، همایش کوهنوردی خواهران، مسابقه بدمینتون در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و برگزاری مسابقه کونگ فو در رده های جوانان و بزرگسالان از جمله این مسابقات هستند که در دهه فجر برگزار می شود.

وی بیان داشت: برگزاری مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی، همایش دوچرخه سواری دختران زیر 9 سال، مسابقه شطرنج رده های سنی آزاد، مسابقه شنا در مواد کرال سینه، قورباغه و کرال پشت از دیگر برنامه های این دهه در بخش ورزش خواهران است.

وی همچنین از برگزاری مسابقات والیبال در دانشگاه های شهرستان در این ایام خبر داد.

قاسمی در مورد برنامه های ورزش خواهران در روستاها نیز اظهار داشت: ورزشکاران روستای ده عرب از بخش مرکزی ابرکوه مسابقات متعددی از جمله مسابقات دو، والیبال، آمادگی جسمانی، ژیمناستیک و بدمینتون در رده های سنی مختلف برگزار می کنند.

این مسئول افزود: در دهه فجر امسال و در بین بانوان بخش بهمن نیز مسابقات والیبال، طناب کشی، کبدی دو سرعت در رده های سنی بزرگسالان و نوجوانان و جوانان و مسابقات پینگ پنگ برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری همایش پیاده روی بانوان در بخش بهمن در ایام دهه فجر خبر داد.