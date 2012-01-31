کمک 135 میلیاردی مردم البرز به محرومان تحت پوشش کمیته امداد

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان استان البرز طی 10 ماه نخست سال جاری 135 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کمک کرده اند.



وی گفت: این کمک ها در قالب سر فصل های مختلفی بوده است که طی 10 ماه نخست سال جاری جمع آوری شده است.



معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: این مبلغ کمک های مردمی در جشن عاطفه ها، زکات، جشن رمضان، طرح برکت و طرح احسان زائران بوده که جمع آوری شده است.



طاهری اظهار داشت: میزان کمک های مردمی نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.