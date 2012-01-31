۱۱ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

در سال جاری صورت گرفت/

کمک 135 میلیاردی مردم البرز به محرومان تحت پوشش کمیته امداد

کرج – خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از کمک 135 میلیارد ریالی شهروندان البرزی به محرومان و مستضعفان تحت پوشش این کمیته خبر داد.

عبدالله طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهروندان استان البرز  طی 10 ماه نخست سال جاری 135 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کمک کرده اند.

وی گفت: این کمک ها در  قالب سر فصل های مختلفی بوده است که طی 10 ماه نخست سال جاری جمع آوری شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز افزود: این مبلغ کمک های مردمی در جشن عاطفه ها، زکات، جشن رمضان، طرح برکت و طرح احسان زائران بوده که جمع آوری شده است.

طاهری اظهار داشت: میزان کمک های مردمی نسبت به سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

کد مطلب 1520860

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
