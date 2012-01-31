به گزارش خبرگزاری مهر، در هشتمین روز از برپایی جشنواره سی ام تئاتر فجر، با پایان یافتن بخش‌های فجر استانی، رادیو تئاتر، نمایشنامه خوانی، کارگاه ‌های آموزشی و اجراهای آیینی و عروسکی؛ بخش رقابتی این دوره از جشنواره در تهران آغاز به کار می‌کند.

فردا چهارشنبه 12 بهمن ماه در هشتمین روز از سی امین جشنواره تئاتر فجر؛ نمایش"هتل پارادیزو"به کارگردانی مایکل وکل از کشور آلمان در ساعت 18 و 21 در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. در تالار چهارسو این مجموعه نمایش "آنتوان و مسافر کوچولو" به کارگردانی حسن باستانی ساعت 18 و 20:30 اجرا می‌شود. تالار قشقایی نیز از ساعت 17 و 19:30 میزبان نمایش"پری" به کارگردانی خیراله تقیانی پور و جواد نوری است. نمایش "نویسنده مرده است" به کارگردانی آرش عباسی نیز در ساعت 16:30 و 19 در تالار سایه اجرا می‌شود.

همچنین نمایش "سکوتی با سه نقطه" به کارگردانی محمدرضا عطایی فر ساعت 16 و 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود. تماشاخانه سنگلج نیز در هشتمین روز سی‌امین جشنواره تئاتر فجر، ساعت 18 و 20:30 میزبان نمایش "خطوط خاطر" به کارگردانی محمد قاسمی از شهر ملایر است. نمایش "مرده ریگ" به کارگردانی غزل اسکندرنژاد نیز ساعت 17 و 19:30 در تئاتر مولوی به صحنه می‌رود.

تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهرساعت 17 و 20 میزبان نمایش "برها" به کارگردانی سید مرتضی میرمنتظمی می‌شود و در تماشاخانه مهر حوزه هنری، ساعت 16 و 19 نمایش "رویای تفتیده"عبدالمحمد سالاری از شهر بیرجند اجرا می‌شود. تالار حافظ نیز در ساعت 17 و 20 نمایش "ژوکاست" به کارگردانی پویان پیوسته را میزبانی خواهد کرد. خانه نمایش اداره تئاتر نیز از ساعت 18:30میزبان نمایش" آبی گونه" به کارگردانی کاوه مهدی است.

بخش نمایش‌های خیابانی سی امین جشنواره تئاتر فجر نیز در هشتمین روز میزبان 5 نمایش است. در محوطه مجموعه تئاتر شهر؛ نمایش "سوارکاران" به کارگردانی ژاک لوک پروست از فرانسه در ساعت 16:30اجرا می‌شود. نمایش "پینوکیو" به کارگردانی علی نوریان از نظرآباد نیز در ساعت 17 اجرا می‌شود.باغ هنر خانه هنرمندان، نیز از ساعت 16:30میزبان نمایش "زندگی در چند نگاه" به کارگردانی امیر شاه علی است و نمایش "سرای من"به کارگردانی مژگان معقولی نیز از ساعت 17 اجرا می‌شود.

پارگینگ تالار وحدت نیز ساعت 18:30 میزبان نمایش "هیس"به کارگردانی امیرحسین شفیعی از شهر ورامین است.



سی امین جشنواره تئاتر فجر میزبان "دوران تیره گی" ایتالیا می‌شود

نمایش "دوران تیره گی" به کارگردانی مشترک اوا گیاتتی و نیکولا توفلینی از کشور ایتالیا در سی‌ امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر روی صحنه می‌رود. گروه (Cosmesi) نمایش "دوران تیرگی" به نویسندگی و کارگردانی اوا گیاتتی و نیکولا توفلینی را در جشنواره سی‌ام تئاتر فجر به نمایش در می‌آید. این نمایش تکنیکال با بازی اوا گیاتتی و ویدئو انیمیشن‌های امانوئله کابو و اولیویا توفلینی اجرا می‌شود.

این نمایش تجربی روایتی مفهومی دارد و در فرآیند اجرا بر اساس تفکرات مخاطب روایت خود را درمی‌یابد. ایده این نمایش از ورق کاغذی سفید شروع شده که تفکری درباره سیاهی به آن شکل می دهد، یک بدن ساده، مستطیلی، صاف و... یک فضای سفید و روشن که مورد هجوم اشکال سایه وار و سیاه واقع می‌شود.