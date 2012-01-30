فهرست 130 نفره پایداری قطعی شد/اولویت کاندیداهای زن برای جبهه پایداری

به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی سخنگوی جبهه پایداری انقلاب اسلامی در نشست خبری با انتقاد از رویکرد غلط گفتمان اصلاحات و سازندگی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و بین الملل گفت: آنچه به عنوان دولت سازندگی و اصلاحات مطرح شد گفتمان پر آسیبی بود که تلاش می کرد میدان دار انتخابات سال 84 نیز باشد، اما گفتمان و تفکر امام و رهبری بود که در انتخابات 3 تیر 84 پیروز شد.

3 تیر 84 نماد به ثمر نشستن تفکر امام (ره) و رهبری بود

لنکرانی تصریح کرد: از همین زمان انحراف آغاز شد، کسانیکه گفتمان 3 تیر را گفتمان فردی دانستند در محکوم کردن و یا در طرفداری از آن دچار انحراف شدند.

وی تأکید کرد: جبهه پایداری قصد دارد گفتمانی را که امام و رهبری سلسله جنبانش بودند را مجددا مطرح کند. علت اصلی شکل گیری جبهه پایداری نیز حمایت از این گفتمان است.

وی افزود: ما گفتمان امام و رهبری را متعلق به خود نمی دانیم بلکه وظیفه خود را حمایت از این گفتمان می دانیم.

جبهه پایداری به دنبال مصادره مناصب حکومتی یا حضور در قوه ای خاص نیست

وی با تأکید بر اینکه جبهه پایداری به دنبال مصادره مناصب حکومتی یا حضور در قوه ای خاص نیست، گفت: جبهه پایداری معتقد است با توسل به گفتمان امام و رهبری می توان مسیر انقلاب را به سر منزل مقصود رساند.

وی افزود: جبهه پایداری برای حضور در انتخابات شکل نگرفته ولی وظیفه خود می داند در عرصه انتخابات مجلس برای ترویج این گفتمان حضور یابد.

فضای انتخابات باید نمادی از رعایت اخلاق اسلامی باشد

لنکرانی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم همه گروه های سیاسی در عرصه انتخابات متعهد بر رعایت مسائل اخلاقی و مصالح و منافع کشور باشند.

وی با تأکید بر اینکه مهمترین رکن برای ما مشارکت گسترده مردمی در انتخابات است، گفت: رقابت سالم میان سلیقه های مختلف در چهارچوب قانون اساسی یکی از ابزارهای دستیابی به مشاکرت گسترده مردمی است، به نحوی که همه سلایق در انتخابات حضور داشته باشند.

لنکرانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با عدم وحدت اصولگرایان جریان انحرافی به هدف خود دست می یابد، گفت: هدف اصلی ما عدم وحدت با دیگر گروه های سیاسی نبود، بلکه توقع داریم سایر تشکل های سیاسی نیز به عقاید ما هم حداقل به عنوان برادر مسلمان احترام بگذارند، معنی وحدت این نیست که دیگران از ما توقع داشته باشند مثل آنها فکر کنیم، بلکه باید فضای تعامل در جامعه وجود داشته باشد.

وی افزود: در موضوع انتخابات در بسیاری از شهرستان ها با جبهه متحد حتی در انتخاب افراد اختلاف نظر نداریم و مشترکات زیادی بین ما وجود دارد.

سخنگوی جبهه پایداری تأکید کرد: جبهه پایداری معتقد است کاندیدایی که در پیشانی اصولگرایان قرار دارد باید کسی باشد که عملکرد اصولگرایانه ای از او دیده باشیم و حداقل عملکردی غیر از اصولگرایی از آن فرد دیده نشده باشد، اختلاف نظر میان جبهه متحد و پایداری نیز از همین جا به وجود می آید که دوستان بر حضور افرادی اصرار می کنند که ما طبق اصولمان نمی توانیم آنها را قبول کنیم.

لنکرانی در رابطه با تلاش جریان انحرافی برای نفوذ در انتخابات گفت: آنچه به عنوان جریان انحرافی مطرح شد تلاش می کند در برخی کاندیداهایی که در جبهه های مختلف حضور دارند، نفوذ کنند، انحرافی ها با چهره مشخصی وارد انتخابات نشدند و بیشتر دنبال این هستند که کاندیدای لیست های دیگر و یا کاندیداهای مستقل را به تور بیاندازند و یا افرادی را بدون پرچم به میدان انتخابات بفرستد. به همین دلیل است که جبهه پایداری بر رعایت و پایبندی به اصول به عنوان شرط لازم برای حضور در انتخابات پافشاری می کند.

آیت الله مصباح معتقد است، حضور در عرصه سیاسی باید مومنانه باشد

لنکرانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر جزئیات دیدارشان با آیت الله مصباح گفت: فرمایشات ایشان تأکیدی بر این نکته بود که حضور بر عرصه های اجتماعی هم باید مومنانه باشد، در عرصه های اجتماعی نمی توان با همان مدلی که کلوپ های قدرت وارد می شوند، وارد شد، حضور در عرصه های سیاسی باید مومنانه باشد.

مدل ارائه فهرست برای انتخابات باید تحول جدی پیدا کند

لنکرانی در مورد ترکیب فهرست جبهه پایداری برای حضور در انتخابات گفت: ما در تعیین این فهرست بر اساس صنف، لباس روحانی یا غیر روحانی وارد نشدیم بلکه شرایطی را برای انتخاب کاندیداهای خود تعیین کردیم.

وی در تشریح این شرایط افزود: کاندیداهای ما باید نسبت به رهبری اعتقاد داشته و در عمل نیز اعتقاد خود را به ولایت فقیه را اثبات کنند و در جریان مقابله با فتنه مشارکت فعال داشته و از ساکتین فتنه یا شعله ور کنندگان آن نباشد و تمایز خود نسبت به جریان انحرافی را مشخص کند. علاوه بر این باید در مجلس کارآمدی داشته باشند و از اقبال مردمی برخوردار باشند.

لنکرانی تأکید کرد: مدل هایی که اعلام می کنند، 8 نفر از فلان گروه، 2 نفر از گروه دیگر باشند، با اصول مباینت دارد.

فهرست 130 نفره جبهه پایداری قطعی شده است

وی با بیان اینکه بخشی از لیستمان برای حضور در انتخابات تکمیل شده است، گفت: فهرست 130 نفره جبهه پایداری برای حضور در انتخابات قطعی شده، اما مشخص نیست برای همه شهرستان ها کاندیدا داشته باشیم.

لنکرانی: به ما اخراجی های دولت می گویند

لنکرانی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نسبت جبهه پایداری با دولت و منابع اصلی این جبهه برای حضور در انتخابات آینده گفت: به ما اخراجی های دولت می گویند، دوستانی که جبهه پایداری را شکل داده اند، مدتهاست که مسمومیت دولتی ندارند.

وی افزود: منبع مالی جبهه پایداری کمک های مردمی است و مشکلش برای توسعه اقدامات سیاسی نیز کمبود منابع مالیست. اخیرا پایگاه جبهه پایداری در فضای مجازی تشکیل شده است.

محوری ترین شعار ما تعهد به مردم است

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با پایبندی نامزدهای جبهه پایداری به شعارهای این جبهه در رابطه با پایبندی به مردم گفت: جبهه پایداری در انتخابات دو محور را از تعالیم امام دنبال می کند، اول تعبد به اسلام و تعهد به انقلاب اسلامی و دوم وفاداری به مردم، مشکل ما این است که برخی کاندیداها با شعارهای خوبی در حمایت از مردم وارد مجلس شدند اما پس از مدتی تعهدشان به مردم مخدوش شد، بنابراین محوری ترین شعار ما تعهد به مردم است.

وارد گفتگو برای سهمیه بندی های سیاسی نخواهیم شد

سخنگوی جبهه پایداری با تأکید بر اینکه جبهه پایداری بر اصول تکیه داشته و وارد گفتگوی سهمیه بندی های سیاسی نخواهد شد، گفت: برای انتخاب افراد جهت حضور در لیست انتخاباتیمان به هیچ عنوان به وابستگی افراد به تشکل ها و گروه ها کاری نداریم.

وی با اشاره به مشترکات لیست جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری برای حضور در انتخابات آینده گفت: آقای حداد شخصیت ارزنده ملی و حضورشان در مجلس ضروری است و جبهه پایداری علاوه بر ایشان در رابطه با تعداد دیگری از اصولگرایان نیز برای ارائه لیست مشترک صحبت کردند که موجب خواهد شد دو لیست جبهه پایداری و جبهه متحد مشترکات قابل توجهی داشته باشند.

برخی حرف های خود را پای بزرگان انقلاب می گذارند

لنکرانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اختلاف جبهه پایداری با آیت الله مهدوی کنی گفت: آیت الله مهدوی کنی جزو شخصیت های اثرگذار در انقلاب اسلامی است. ایشان در برهه قائله 8 تیر قبول کردند نخست وزیری و وزارت کشور را بپذیرند و امروز نیز در منسب رئیس مجلس خبرگان رهبری قرار گرفته اند که حضور ایشان در این منسب یکی از آرزوهای ما بود.

وی با بیان اینکه ما خدمت آیت الله مهدوی کنی ارادت داریم، گفت: برخی افراد تلاش می کنند حرف های خود را پای بزرگان انقلاب بگذارند و یا پشت سر بزرگان انقلاب قرار گرفته و حرف های خود را بیان کنند.

لنکرانی تصریح کرد: پیش از این از آیت الله مصباح سوال کردم که چرا نمی خواهید لیدر جبهه پایداری باشید، ایشان گفتند ما در کشور یک رهبر بیشتر نداریم و وظیفه داریم در صحنه سیاسی توانمندی هایمان در اجرای منویات ایشان بکار ببریم.

تمامی اصولگرایان را به اصولگرایی قبول داریم

وی با انتقاد از کسانیکه در رقابت های سیاسی طرف مقابل خود را کلا از دین و ایمان بری می دانند گفت: ما تمام اصولگرایان را به اصولگرایی قبول داریم، اما بحث ما سر عمل به اصولگرایی است.

وی افزود: نباید منازعات سیاسی را تبدیل به منازعات حیدری نعمتی که قابل صلح نیستند کنیم. باید بر گفتمان اصولگرایی حفظ برادری و تأکید بر مشترکات حاکم باشد.

شورای مرکزی جبهه پایداری اعلام مواضع ایجابی جبهه را در دستور کار دارد

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه شورای مرکزی این جبهه اعلام مواضع ایجابی جبهه را در دستور کار دارد، گفت: در بیانیه های جبهه پایداری به ویژه بیانیه اول تلاش کردیم مواضع ایجابی خود را بیان کنیم. ما برای الگوی پیشرفت کشور تئوری هایی داریم و تئوری های رشد اقتصادی محور را انحراف می دانیم.

در شرایط مساوی، خانم بودن کاندیداها برای ما اولویت دارد

لنکرانی در رابطه با تعداد خانم های حاضر در لیست جبهه پایداری گفت: خانم ها توانایی هایی فراتر از حضور در قوه مقننه دارند، اگر دو کاندیدای خانم و آقا در شرایط مساوی داشته باشیم ترجیح می دهیم کاندیدای خانم را انتخاب کنیم تا بتوانیم مسائل و مشکلات مربوط به زنان را در مجلس آینده بررسی کنیم.

لنکرانی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با حضور جبهه پایداری وکیل الدوله ها وارد مجلس می شوند؟ گفت: جبهه پایداری بر اصول و مبانی تکیه دارد و با احدی تعارف و رودربایستی ندارد، جایی که ببنیم یکی از دوستان حال و یا سابقمان دچار اشتباهی شده به صورت عمومی یا خصوصی بیان می کنیم.

وی تأکید کرد: یکی از کلیدهای ارتقای فضای سیاسی کشور این است که اخم و یا خندیدن ما بر اساس منافع قبیله ای ما نباشد بلکه بر اساس منافع ملی کشور باشد، البته این کارنامه ای است که بعضی در آن نمره خوبی ندارند.

سخنگوی جبهه پایداری در خصوص ارتباط این جبهه با جریان انحرافی گفت: افتخار ما این است که شکل گیری جریان انحرافی زمانی کلید خود که احساس شد جریان انحرافی هجمه زیادی را برای مصادره گفتمان 3 تیر به نفع خود انجام داده است.

لنکرانی تصریح کرد: برخی ادعای طرفداری از دموکراسی دارند و از سوی دیگر تلاش می کنند صلاحیت افرادی را که دارای مشکلات بزرگی هستند برطرف کنند، و به ما می گویند در انتخابات شرکت نکنید چون احتمال ورود انحرافیون وجود دارند.

نوسانات بازار سکه و ارز طبیعی نبود

وی در خصوص نوسانات اخیر بازار سکه و ارز گفت: بعضی شواهد نمایانگر این حقیقت است که اغتشاشات بازار سکه و ارز طبیعی نبوده و افرادی برای کسب ثروت و عده ای به دلیل عدم عمل به وظایف نظارتی خود در آن مقصر بودند که البته با حضور مقتدرانه دولت و حمایت مجلس این مشکل برطرف شد.

سخنگوی جبهه پایداری با اشاره به تحریم های بی سابقه غرب علیه ایران گفت: پس از تصویب این تحریم های بی سابقه عده ای در داخل اعلام کردند که جمهوری اسلامی در وضعیت شعب ابی طالب و قحطی قرار دارد، اما در واقع کشور ما کشور بزرگی است و توانمندی های درونی زیادی دارد و جهان نیز جهان بزرگی است و ایران با این تحریم ها محصور و منزوی نخواهد شد.