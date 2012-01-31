دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از نگاه آسیب شناسی رفتاری، شایعه مطلبی است که دور از واقعیت بوده و یا با آن فاصله داشته باشد و یا اینکه واقعیت چندین برابر بزرگنمایی گردد. بنابراین در بررسی شایعه می توان گفت شایعات یا اساسا کذب هستند یا واقعیت ذره بینی می باشند که در جامعه توسط افرادی تولید و پخش می شوند که با هدف مشخص اقدام به این کار می کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه منبع تولید شایعه ممکن است خارجی و یا داخلی باشد، افزود: در این صورت وقتی از داخل به شایعات بیگانگان توجه شده و آنها را بی اثر نکنند، دروغهای حقیقت نما گسترش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه 90 درصد از شایعات در شرایط حاضر ریشه خارجی دارند و کم کاری رسانه ها در اطلاع رسانی و بیان واقیعت ها اصلی ترین دلیل گسترش شایعات است.

این آسیب شناس علوم اجتماعی معتقد است وقتی مردم کمتر به حقایق دسترسی داشته باشند آنوقت شایعات جانشینن واقیعتها می شوند بنابراین فقط وظیفه رسانه تصویری مثل صدا و سیما نیست که با شایعات مقابله کند بلکه همه رسانه ها و مردم باید در مقابله با شایعه حرکت کنند.

ابهری با اشاره به اینکه از نگاه رفتاری سرعت پخش شایعات دو برابر صوت است گفت: وقتی منابع بیگانه موضوع قحطی و گرانی اجناس را مطرح می کنند و هر شب و هر روز به آن شاخ و برگ می دهند رسانه ها باید این توطئه را خنثی کرده و نهادهای قضایی و امنیتی در جهت خنثی سازی آن حرکت کنند.

به گفته وی، دیشب در یکی از فروشگاههای بزرگ ملاحظه کردم که قفسه برخی از اجناس خالی است و یکی از فروشندگان به طور مرتب می‌گوید که همه را مردم بردند، می گویند قحطی می آید.

این متخصص علوم رفتاری افزود: تازه این فروشگاه یکی از فروشگاههای بزرگ تهران است وقتی این حرکت در آن انجام می شود کسبه جزء دیگر وضعشان روشن است. بنابراین شایعات در غیبت حقایق رشد می کنند و توسط افرادی که کاری جز حرف زدن ندارند گسترش می یابد. به قول یک دانشمند شایعه را دشمن می ساز ، نادان پخش می کند و نادانتر می پذیرد. بنابراین به نظر می رسد وقت آن رسیده که مسئولان و رسانه ها در بیان حقایق و واقعیتها همت گمارند و اجازه ندهند اضطراب و التهاب اجتماعی توسط شبکه های خارجی در جامعه گسترش یابد.