رژیم اسرائیل به ضعف نیروی هوایی خود اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، ژنرال "آیدو نتانیاهو" گفت: از آنجا که کشورهای همسایه به تسلیحات بسیار پیشرفته مجهز می شوند، تسلیحاتی که می تواند به دست تروریستها بیفتد، در این بحبوحه نیروهای هوایی اسرائیل در حال از دست دادن هژمونی خود در منطقه هستند.

نتانیاهو که در کنفرانس بین المللی فضایی در هرتزلیا صحبت می کرد، گفت که نیروهای هوایی اسرائیل با چالش‌های فزاینده ای روبرو است. حضور روز افزون تسلیحات پیشرفته در خاورمیانه تهدیدی علیه هژمونی هوایی اسرائیل است.

وی افزود: ایران در حال کمک به این تمایل و نگرش است و این کشور چالشی در برتری نیروی هوایی اسرائیل که بعنوان نیرویی پر قدرت در ارتش اسرائیل است بشمار می رود.

فرمانده نیروی هوایی رژیم اسرائیل همچنین از وضعیت در سوریه ابراز نگرانی کرد و گفت: سوریه کشوری با ارتش بزرگ است و تحولات داخلی که در این کشور در جریان است خطر افتادن تسلیحات این کشور به دست تروریست ها را افزایش می دهد.

رئیس نیروهای هوایی اسرائیل افزود: علی رغم آشوب ها در سوریه این کشور هنوز در حال خرید تسلیحات پیشرفته و هواپیماها و موشک های ضد هوایی به ارزش میلیاردها دلار است.

وی حفظ برتری هوایی اسرائیل را یکی از دغدغه های خود برای همیشه به ویژه در روزهای اخیر می داند و می گوید: حماس و دیگر سازمان های به گفته وی تروریستی از فرصت بدست آمده بر اثر ناآرامی های اخیر در مصر استفاده می کنند تا در صحرای سینا عملیات انجام دهند.