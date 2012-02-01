تخریب 38 منزل در قدس اشغالی/دهها فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، یورش نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منزل یک جوان فلسطینی در قدس شرقی به درگیری این نظامیان با شهروندان فلسطینی منجر شد.

این درگیری که در شهرک العیسویه در قدس شرقی رخ داد پس از آن به وجود آمد که نظامیان صهیونیست به منزل "ایوب بهاء عبید" در قدس شرقی یورش بردند و وی را به بهانه پرتاب سنگ به نظامیان صهیونیست بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در این درگیری که تا نخستین ساعات بامداد امروز ادامه داشت از گلوله های پلاستیکی استفاده کردند که این امر سبب زخمی شدن دهها فلسطینی شد.

حال یکی از زخمی ها به دلیل اصابت گلوله پلاستیکی به سر وخیم گزارش شده است.

خبرگزاری آلمان نیز در این رابطه گزارش داد که در جریان این درگیری دو نظامی صهیونیست زخمی شدند.

خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز به نقل از اداره روابط بین الملل سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) گزارش داد که رژیم صهیونیستی در ماه گذشته میلادی 38 منزل و تاسیسات فلسطینی را در قدس اشغالی و اطراف آن تخریب کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است : در ماه گذشته میلادی همچنین نظامیان رژیم صهیونیستی در حملات خود، چهار فلسطینی را شهید و 60 نفر دیگر را زخمی کرده اند.