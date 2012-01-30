مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رشد 57 درصدی کتابخانه⁯های استان گفت: تعداد کتابخانه⁯های عمومی و مشارکتی از 35 باب در آذر سال 89 به 55 باب در آذر سال 90 رسید که باعث ارتقاء رتبه این استان از 30 به 26 کشوری شد.



رمضانعلی محسنی یادآور شد: در آذرماه سال 89 تعداد امانت کتاب در کتابخانه⁯های استان یک میلیون و51 هزار و 805 نسخه بوده است که در آذرماه سال 90 این تعداد به یک میلیون و 726هزار و 654 نسخه افزایش یافته است و رتبه استان البرز را در این شاخص از 23 کشوری به 14 ارتقاء داده است.



وی افزود: در شاخص کتاب هم با 52 درصد رشد نسبت به آذر ماه سال 89 از تعداد 721هزار و776نسخه به تعداد یک میلیون 98هزار و 827 نسخه در سال 90رسیده ایم.



به گفته محسنی اعضای کتابخانه⁯های این استان در آذر ماه سال89 به تعداد 85هزار و405 نفر بوده است که با رشد 41 درصدی در آذر ماه سال 90 به 120هزار و 973 نفر ارتقاء یافته است.



محسنی ادامه داد: مراجعان به کتابخانه های عمومی استان البرز در آذر ماه سال 89 به تعداد یک میلیون و 726هزار و 479نفر بوده است که با فعالیتهای انجام گرفته در کتابخانه⁯های استان در آذرماه سال 90 به تعداد دو میلیون و 865هزار و 153 نفر افزایش یافته است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان البرز رشد و توسعه کتابخانه⁯های عمومی را در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی مردم استان حائز اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری استانداری و نهادهای فرهنگی و مشارکت⁯های مردمی تا پایان برنامه پنجم کتابخانه⁯های عمومی استان را به استانداردهای جهانی و کشوری نزدیک خواهیم کرد.

