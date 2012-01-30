به گزارش خبرگزاری مهر، یونس عالی‌پور در نشست مشترک با مسئولان سازمان صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و محیط زیست استان قم با سرمایه‌گذار نروژی اظهار داشت: در راستای تقویت و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، برقراری ارتباط با کشور نروژ در دستور کار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم قرار گرفته است و امروز شاهد حضور هیئت تجاری از این کشور برای انجام مذاکرات در خصوص سرمایه‌گذاری هستیم.



وی تصریح کرد: با توجه به مذاکراتی که قبلا با هیئت نروژی که به قم سفر کرده بودند داشتیم قرار شد در راستای تولید صادرات‌محور با این کشور همکاری و تعامل داشته باشیم.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: یکی از بخش‌هایی که این هیئت تجاری دارد تکنولوژی در زمینه آبزیان است که طبق بررسی‌های به عمل آمده این تکنولوژی به دلیل کاهش بهره‌مندی از منابع آبی برای شرایط اقلیمی استان قم مناسب است.



وی تصریح کرد: همکاری و تعامل با این شرکت در خصوص پرورش آبزیان با نگاه به حضور در بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری مشترک در استان قم انجام می‌شود.



عالی‌پور در خصوص میزان موفقیت در مورد اجرای این شیوه نوین پرورش آبزیان یادآور شد: با توجه به شرایط استان از حیث آب و منابع آبی اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند به تولید ارزان قیمت ختم شود و ما نیز چنین مسئله‌ای را دنبال می‌کنیم.



طرح پرورش خاویار در قم به مرحله تکثیر رسیده است



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم نیز در این جلسه گفت: در طرح پرورش خاویار در حوضچه های پرورشی، استان قم نسبت به دیگر استانها موفق تر عمل کرده است.



رضا سیار اعلام کرد: طرح پرورش خاویار در استان قم بعد از استحصال خاویار به مرحله تکثیر رسیده است.



وی با بیان اینکه استان قم با وجود همه محدودیت‌های منابع آبی و خاکی، جایگاه ویژه‌ای در تولید آبزیان در کشور دارد گفت: تولید آبزیان در قم فعلا از نظر کمیت چندان قابل رقابت نیست، اما رشد میزان تولید در استان بسیار قابل توجه است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: در عرصه پرورش و تولید آبزیان در قم، در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش عملکرد داشته ایم که این مهم برای مسئولان و دست اندرکاران قابل قبول خواهد بود.



وی در ادامه افزود: هم اکنون ده ها سایت پرورش ماهی قزل آلا در کنار مزارع با استفاده دو منظوره از چاه‌های کشاورزی در استان قم به بهره برداری رسیده و در کنار استقبال مناسب سرمایه گذاران از این طرح، نقش بسزایی در مصرف بهینه آب دارد.



سیار با اشاره به طرح پرورش آبزیان در محیط های بسته و گلخانه‌ای، بر ضرورت بهره وری حداکثری در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: استان قم همواره در این عرصه نوآور و پیشتاز بوده و امیدواریم این پروژه پس از ارایه طرح توجیهی فنی و اقتصادی هرچه سریعتر اجرایی شود.



پرورش آبزی در سیستم‌های مدار بسته



پیتر آندر، سرمایه‌گذار نروژی نیز در این نشست، طرح خود مبنی بر پرورش ماهی و آبزی با شیوه‌ای جدید را ارائه کرد.



وی در ادامه با اشاره به اینکه این شرکت نروژی 25 سال سابقه فعالیت در زمینه آبزی‌پروری دارد، افزود: این شرکت پرورش آبزی را در سیستم‌های مدار بسته دنبال می‌کند.



این سرمایه‌گذار نروژی تصریح کرد: با توجه به مشکلاتی که ایران در زمینه تأمین آب دارد اجرای چنین طرح‌های آبزی‌پروری می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.



وی در خصوص نشست مشترک با مسئولان استان قم افزود: مذاکرات خیلی خوبی در این جلسه صورت گرفته است و امیدواریم که بتوانیم در زمینه همکاری‌های مشترک به تعامل برسیم.



آندر شروت در خصوص اجرای طرح آبزی‌پروری در فضایی گلخانه‌ای بیان کرد: این طرح در کشورهای اوکراین، روسیه بنگلادش و... به صورت موفقیت‌آمیز اجرا شده است.



وی در خصوص مشخصات و نحوه پرورش آبزیان در این سیستم تاکید کرد: این سیستم به صورت بسته است و نسبت به دیگر روش‌های پرورش ماهی به آب بسیار کمتری نیاز دارد.



این سرمایه‌گذار نروژی در خصوص علت انتخاب قم به عنوان استان پایلوت در زمینه اجرای این طرح گفت: نزدیکی قم به تهران، قرار گرفتن در مرکز کشور و دسترسی آسان به بازار مصرف از جمله ویژگی‌های استان قم است و این ویژگی‌ها می‌تواند در موفقیت اجرای این طرح تأثیرگذار باشد.



وی یادآور شد: این طرح اگر به صورت پایلوت اجرایی شود قطعا موفقیت‌آمیز خواهد بود و تولیدات این ماهی می‌تواند علاوه بر مصرف داخلی به خارج نیز صادر شود.



آندر شروت با اشاره به اینکه استان قم از نظر اقلیمی و وضعیت آب و هوایی شرایط مساعدی دارد، اضافه کرد: کشور بزرگ ایران نیاز به ماهی تازه دارد و این طرح می‌تواند نیاز بازار ایران را تامین کند.



وی افزود: ما جلسه بسیار خوبی با مسئولان استان قم داشتیم و دریافتم که اشتیاق و علاقه فراوانی به اجرای این طرح در قم وجود دارد و امیدوارم که این پروژه به مرحله اجرا برسد.

