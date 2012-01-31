به گزارش خبرنگار مهر، نمایش عروسکی" فاوست" به کارگردانی مشترک میلاد حسینی و سحر زرندی از 19 دی‌ماه در تالار کوچک مولوی روی صحنه می‌رود. این نمایش برگرفته از یکی بهترین آثار گوته نویسنده شهیر آلمانی است که پیش از این در یازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشگاهی ایران پنج جایزه در بخش‌های کارگردانی،عروسک گردانی، طراحی و ساخت عروسک، موسیقی و پوستر دریافت کرده است.

میلاد حسینی یکی از کارگردان‌های این نمایش که بازخوانی اثر را نیز برعهده داشته است درباره چگونگی شگل گیری این اثر نمایشی گفت: تا کنون از این نمایش نه تنها درآلمان بلکه در بسیاری از کشورهای جهان اقتباس های بسیار مختلفی شده است. گوته این اثر نمایشی را تحت تاثیر انقلابهای صنعتی در یک دوره 60 ساله به نگارش درآورده است. این اثر مرحله انتقال از سنت به مدرنیته را به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: در واقع کل روند درونی اثر حرکت وسیع جامعه غربی به سمت ترقی و پیشرفت را به نمایش می‌گذارد. نورمن میلر معتقد است: "عصر ما عصری فاوستی است و همگی با عزمی راسخ به دنبال این هستیم که بیش از آنکه دخل همه ما بیاید خدا یا شیطان را ملاقات کنیم". در واقع "فاوست" گوته جزیره ای از دنیای مدرن است.

وی افزود: "فاوست" درباره مفاهیم وسیع عشق، پول، قدرت، شهرت و... و بسیاری مفاهیم کلی صحبت می کند. به همین دلیل است که تا کنون اقتباس‌های بسیاری از این اثر در کل جهان شده است. این اثر مثل شعر حافظ است که مفاهیم کلی را مطرح می‌کند.البته گوته و حافظ هم نقاط مشترک بسیاری با هم دارند.

این کارگردان توضیح داد: مسئله مهم دیگر این است که هر انسان امروزی می تواند به مثابه یک فاوست باشد. انسانهای امروزی در تلاش هستند از دنیای خود جلوتر باشند وزمانی که ناتوان می شوند با شیطان معامله می کنند. فاوست سرگشتگی انسان امروز را به نمایش می‌گذارد.

حسینی درباره دلیل عروسکی اجرا کردن این نمایش گفت: نمایش" فاوست" در آلمان و لهستان طبق یک سنت قدیمی به وسیله عروسکهای ماریونت اجرا می شود. برای اولین بار نیز گوته یک اجرای ماریونت از این اثر را در بچگی می‌بیند و تحت تاثیرنمایشی که دیده این داستان را به یک شاهکار ادبی تبدیل می‌کند.

وی عنوان کرد: این نمایش برای اولین بار است که در ایران به صورت عروسکی اجرا می‌شود. در این اثر من تلاش کردم از حداکثر ظرفیت تئاتر دانشجویی استفاده کنم. در این کار از 26 دانشجو از 8 دانشکده هنری کمک گرفته شده است. در کارگردانی مشترک این اثر نمایشی نیزبا سحر زرندی تلاش کردیم به تعامل و هماهنگی برسیم.

وی درباره چگونگی بازخوانی این اثر توضیح داد: حدود 5 سال قبل این نمایشنامه را بازخوانی‌کرده‌بودم که سال 88 برای اولین بار فرصت اجرای آن در جشنواره تئاتر عروسکی دانشگاهی پیش آمد. برای بازخوانی این اثر بیشتر از بخش اول "فاوست" گوته که داستانی کاملا خطی و روشن دارد استفاده کردم. بخش دوم این اثر جنبه‌های سمبولیستی بیشتری دارد و گوته در آن روشنفکرانی که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند را مورد نقد قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: دربازخوانی این اثر هر دو ترجمه منتشر شده را خواندم اما بیشتر ترجمه م. به آذین را مورد توجه قرار دادم. تلاش کردم در بازخوانی این اثربه صورت ساده و کوتاه نکات مهم و اهداف گوته در قسمت اول داستان را منتقل کنم. در این اجرا تاکید بیشتر بر عشق فاوست به مارگریت بوده است.

وی درباره عروسکهای این نمایش توضیح داد: در این نمایش از عروسکهای نخی استفاده شده است. به دلیل محدودیتهایی که وجود دارد این نمایش را با تکنیک عروسکهای رومیزی( Top table) اجرا کردیم. در اجرای دکور نیز بیشتر به سمت حذف دکور پیش رفتیم و تلاش کردیم بیشتر المان‌هایی برای القا فضای سوررئال ارائه دهیم تا حالت سرگشتگی و معلق بودن داستان را بیشتر انتقال دهیم.

وی درباره میزان استقبال از این نمایش تاکنون گفت: خوشبختانه تا کنون استقبال خوبی از نمایش شده است. اما این استقبال بیشتر ازجانب قشر تئاتری و دانشجویان بوده است و مخاطب عامی را که دوست داشتم از نمایش دیدن کنند به دلیل تبلیغات کم و نامناسب به دیدن نمایش جذب نشدند. چون تعریف تئاترعروسکی در ایران بسیار متفاوت است و بیشتر مردم فکر می‌کنند قرار است نمایشی کودکانه را شاهد باشند.

کارگردان "آذرمیدخت" گفت: متاسفانه علی رغم اینکه این نمایش در جشنواره تئاتر دانشگاهی 5 جایزه به دست آورده بود اما برای اجرای آن هیچ حمایتی از ما نشد. در واقع تئاتر عروسکی ما از نبود یک مکان تخصصی برای اجرا رنج می‌برد. باید یک مجموعه برای اجرای آثار عروسکی مختلف ساخته شود.: متاسفانه تئاتر عرسکی تا کنون نتوانسته به حق و حقوق خود دست یابد.

وی افزود برای اجرای این نمایش مدیون حمایتهای خانم هما جدی‌کار و دکتر اسدی مدیر تالار مولوی هستم. همچنین مدیون محبتهای جواد ذوالفقاری هستم و باعث افتخارم بود که از همکاری بهنود ذوالفقاری پسر آن مرحوم در نمایش بهره بردم.

این کارگردان جوان عنوان کرد: روی صحنه بردن یک اجرای عروسکی در ایران هزینه‌های بیشتر از یک کار زنده در بر دارد. و متاسفانه تا کنون هیچ کمک هزینه‌ای برای این اجرا به گروه نمایشی پرداخت نشده است و همه هزینه‌ها بر عهده یک گروه دانشجویی بوده که تا حدی توان مالی دارند.