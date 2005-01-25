مرحله انتقالي اسرائيل به گسترش دامنه خشونت ، هرج و مرج و خونريزي منجر ميشود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، صائب عريقات در مصاحبه اختصاصي باشبكه خبري "العالم" گفت : اينگونه اقدامات اسرائيليها منجر به گسترش دامنه خشونت وهرج ومرج وخونريزي بيشترميگردد.
عريقات همچنين فلسطينيها واسرائيليها رابراي اجراي گفتگوهايي فراخواند كه به برقراري صلحي هميشگي منتهي شود.
وي ازاسرائيل خواست ازهر طرحي حتي اگر در حد مرحله انتقالي باشد دور شود.
درهمين راستا حسن يوسف مسئول جنبش حماس دركرانه غربي هم در گفتگو با العالم گفت : حرف وحديث درزمينه برقراري آرامش در واقع براي گرفتن نبض اسرائيليها است تا ثابت شود آنها تا چه اندازه در اين باره جدي هستند.
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