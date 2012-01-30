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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

افشارنادری:

تأمین امنیت و زیر ساختهای مورد نیاز دامداران در دستور قرار گیرد

تأمین امنیت و زیر ساختهای مورد نیاز دامداران در دستور قرار گیرد

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه اظهار داشت: تأمین امنیت و زیر ساختهای مورد نیاز دامداران، کنترل و مراقبت از ورود دامهای غیر مجاز به منطقه و تأمین خطوط تلفن همراه برای عشایر در دستور کار مسئولان مربوطه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای عشایر شهرستان در سال جاری افزود: تحقق سیاستهای عمومی دولت در بخش عشایری نیازمند اهتمام و توجه همه دستگاههای متولی است.

وی گفت: وجود شرایط آب و هوایی مطلوب و مراتع مستعد یکی از مزایا و قابلیتهای شهرستان و عامل جذب عشایر از قدیم الایام در منطقه است.

عشایر نقش تأثیرگذاری در تولید انواع فرآورده های دامی دارند

این مسئول افزود: عشایر نقش تأثیرگذاری در تولید انواع فرآورده های دامی و به تبع آن اقتصاد کشاورزی جامعه بر عهده دارند و با وجود تغییر شیوه های قدیمی به شیوه های مدرن در دامداری و ورود انواع تکنولوژی نوین، این سیستم تولیدی کماکان جایگاه خود را در تامین بخشی از مایحتاج عمومی جامعه حفظ کرده و یکی از بهترین شیوه های بهره برداری از مراتع است.

وی یادآور شد: فعالیت گروهی تمام اعضای خانوار و عشیره در این سیستم که در انجام فعالیتهای چند منظوره نظیر جاجیم بافی و پرورش مرغ و جوجه در کنار تولید انواع فرآورده های دامی متبلور می شود، نشان دهنده پویایی آن است.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: مجموع این ویژگیها نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد و باید در راستای سیاستهای عمومی دولت به آن توجه کنیم و اهتمام داشت.

وی عنوان کرد: به دلایلی چون افزایش جمعیت، تغییر شرایط زندگی، حضور اتباع بیگانه و ... در سالهای اخیر مشکلاتی برای این شیوه تولید و زندگی در منطقه به وجود آمده است که نیازمند انجام کار ستادی و اهتمام تمام دستگاهها و متولیان امر به صورت هماهنگ و موزون برای تحقق سیاستهای عمومی دولت در این بخش است.

اقدامات لازم برای تأمین امنیت دامداران محلی و میهمان در دستور کار است

این مسئول افزود: مسلح کردن دامداران محلی و میهمان، توجیه کردن آنان در امور مختلف( به خصوص در زمینه محرز کردن صلاحیت چوپانان) و استفاده از دوربینهای مدار بسته از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش امنیت عشایر و دامداران منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: اعتبار بسیار خوبی برای تأسیس ایستگاه در گلوگاهها و مبادی ورودی و خروجی دام در شهرستان پیش بینی شده که علاوه بر کنترل ورود و خروج دامها، می تواند مورد استفاده دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی، دامپزشکی و منابع طبیعی نیز قرار گیرد.

کد مطلب 1520884

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