تأمین امنیت و زیر ساختهای مورد نیاز دامداران در دستور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افشار نادری ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه شورای عشایر شهرستان در سال جاری افزود: تحقق سیاستهای عمومی دولت در بخش عشایری نیازمند اهتمام و توجه همه دستگاههای متولی است.

وی گفت: وجود شرایط آب و هوایی مطلوب و مراتع مستعد یکی از مزایا و قابلیتهای شهرستان و عامل جذب عشایر از قدیم الایام در منطقه است.

عشایر نقش تأثیرگذاری در تولید انواع فرآورده های دامی دارند

این مسئول افزود: عشایر نقش تأثیرگذاری در تولید انواع فرآورده های دامی و به تبع آن اقتصاد کشاورزی جامعه بر عهده دارند و با وجود تغییر شیوه های قدیمی به شیوه های مدرن در دامداری و ورود انواع تکنولوژی نوین، این سیستم تولیدی کماکان جایگاه خود را در تامین بخشی از مایحتاج عمومی جامعه حفظ کرده و یکی از بهترین شیوه های بهره برداری از مراتع است.

وی یادآور شد: فعالیت گروهی تمام اعضای خانوار و عشیره در این سیستم که در انجام فعالیتهای چند منظوره نظیر جاجیم بافی و پرورش مرغ و جوجه در کنار تولید انواع فرآورده های دامی متبلور می شود، نشان دهنده پویایی آن است.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: مجموع این ویژگیها نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد و باید در راستای سیاستهای عمومی دولت به آن توجه کنیم و اهتمام داشت.

وی عنوان کرد: به دلایلی چون افزایش جمعیت، تغییر شرایط زندگی، حضور اتباع بیگانه و ... در سالهای اخیر مشکلاتی برای این شیوه تولید و زندگی در منطقه به وجود آمده است که نیازمند انجام کار ستادی و اهتمام تمام دستگاهها و متولیان امر به صورت هماهنگ و موزون برای تحقق سیاستهای عمومی دولت در این بخش است.

اقدامات لازم برای تأمین امنیت دامداران محلی و میهمان در دستور کار است

این مسئول افزود: مسلح کردن دامداران محلی و میهمان، توجیه کردن آنان در امور مختلف( به خصوص در زمینه محرز کردن صلاحیت چوپانان) و استفاده از دوربینهای مدار بسته از جمله اقداماتی است که در راستای افزایش امنیت عشایر و دامداران منطقه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: اعتبار بسیار خوبی برای تأسیس ایستگاه در گلوگاهها و مبادی ورودی و خروجی دام در شهرستان پیش بینی شده که علاوه بر کنترل ورود و خروج دامها، می تواند مورد استفاده دستگاههایی نظیر نیروی انتظامی، دامپزشکی و منابع طبیعی نیز قرار گیرد.