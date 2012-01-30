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۱۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

نشست مطبوعاتی کرمی - 1/

انجام 65هزار مورد بازرسی در چهار محال و بختیاری/ استفاده از رسانه ها در تنظیم بازار

انجام 65هزار مورد بازرسی در چهار محال و بختیاری/ استفاده از رسانه ها در تنظیم بازار

شهرکرد – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: 65 هزار و 459 مورد بازرسی در سطح استان از اوایل سالجاری تا کنون صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان کرمی ظهر دو شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان با بیان اینکه 65 هزار و 459 مورد بازرسی از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است، اظهار داشت: برای این تعداد بازرسی سه  هزار و 450 پرونده تشکیل شده است .

وی افزود: این تعداد بازرسی ها از واحد های تولیدی، خدماتی، توزیعی، صنعتی ، صنفی و .. صورت گرفته است.

کرمی با بیان اینکه در حوزه بازرسی این سازمان با کمبود نیرو مواجه است، بیان داشت: بیش از 60 بازرس این سازمان و 300 بازرس افتخاری با این سازمان همکاری دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه میزان جریمه  پرونده های بازرسی شده 948 میلیون تومان بوده است، اذعان داشت: گشت مشترک این سازمان با سازمان های مربوطه در طی این مدت 568 مورد بوده است.

 کرمی با بیان اینکه باید با کنترل و گشت های منظم به سرعت آرامش بازار را حفظ کرد، تصریح کرد: سیاست های این سازمان بر این منوال است که بازار را تنظیم و توانمندی را در بازار گسترش دهد.

وی با اشاره به اینکه باید بازار این استان توسعه داده شود، عنوان کرد: باید صنوف و بازارایان این استان در راستای رونق بازار تلاش کنند در عین حال که بازار متعادل باشد و با افزایش قیمت بالا در بازار مواجعه نباشیم.

برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در ایام پایانی سال در چهار محال و بختیاری

کرمی با بیان اینکه مردم این استان در صورت مشاهده گران فروشی در اقلام و کالاها مورد نیاز با سامانه 124 تماس بگیرند بیان داشت: در راستای تنظیم بازار در ایام پایانی سال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان ها و شهرهای استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه کالاها با تخفیف 10 الی 20 درصدی به فروش خواهد رسید، بیان داشت: در این نمایشگاه شرکت کنندگان و اصناف موظف شده اند که کالا های مرغوب و با کیفیت بالا را به فروش برسانند.

رحمان کرمی ادامه داد: اقلام اساسی مردم در ایام پایانی سال از جمله گوشت قرمز، مرغ، شکر، برنج و روغن در فرصت زمانی مناسب توزیع می شود.

گرانی کالاها به خاطر افزایش سکه و دلار/ استفاده از رسانه ها در تنظیم بازار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختاری با اشاره به اینکه گرانی شدن بعضی از کالا ها در استان به دلیل افزایش نرخ دلار و سکه و خشکشالی های اخیر که موجب شده است تعدادی از کالا تولید کمتری داشته باشد.

وی  با اشاره به اینکه افکار جامعه باید ساماندهی شود و جهت فکری و فرهنگی مردم با همکاری رسانه های گروهی و جراید باید سازگار شود یاد آور شد:  فرهنگ سازی در حوزه بازار و تنظیم بازار با اخبار و مطالب مطبوعات و رسانه های گروهی امکان پذیر است.

 
 
کد مطلب 1520887

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