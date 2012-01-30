انجام 65هزار مورد بازرسی در چهار محال و بختیاری/ استفاده از رسانه ها در تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان کرمی ظهر دو شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه این استان با بیان اینکه 65 هزار و 459 مورد بازرسی از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته است، اظهار داشت: برای این تعداد بازرسی سه هزار و 450 پرونده تشکیل شده است .

وی افزود: این تعداد بازرسی ها از واحد های تولیدی، خدماتی، توزیعی، صنعتی ، صنفی و .. صورت گرفته است.

کرمی با بیان اینکه در حوزه بازرسی این سازمان با کمبود نیرو مواجه است، بیان داشت: بیش از 60 بازرس این سازمان و 300 بازرس افتخاری با این سازمان همکاری دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه میزان جریمه پرونده های بازرسی شده 948 میلیون تومان بوده است، اذعان داشت: گشت مشترک این سازمان با سازمان های مربوطه در طی این مدت 568 مورد بوده است.

کرمی با بیان اینکه باید با کنترل و گشت های منظم به سرعت آرامش بازار را حفظ کرد، تصریح کرد: سیاست های این سازمان بر این منوال است که بازار را تنظیم و توانمندی را در بازار گسترش دهد.

وی با اشاره به اینکه باید بازار این استان توسعه داده شود، عنوان کرد: باید صنوف و بازارایان این استان در راستای رونق بازار تلاش کنند در عین حال که بازار متعادل باشد و با افزایش قیمت بالا در بازار مواجعه نباشیم.

برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در ایام پایانی سال در چهار محال و بختیاری

کرمی با بیان اینکه مردم این استان در صورت مشاهده گران فروشی در اقلام و کالاها مورد نیاز با سامانه 124 تماس بگیرند بیان داشت: در راستای تنظیم بازار در ایام پایانی سال نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان ها و شهرهای استان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه کالاها با تخفیف 10 الی 20 درصدی به فروش خواهد رسید، بیان داشت: در این نمایشگاه شرکت کنندگان و اصناف موظف شده اند که کالا های مرغوب و با کیفیت بالا را به فروش برسانند.

رحمان کرمی ادامه داد: اقلام اساسی مردم در ایام پایانی سال از جمله گوشت قرمز، مرغ، شکر، برنج و روغن در فرصت زمانی مناسب توزیع می شود.

گرانی کالاها به خاطر افزایش سکه و دلار/ استفاده از رسانه ها در تنظیم بازار

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختاری با اشاره به اینکه گرانی شدن بعضی از کالا ها در استان به دلیل افزایش نرخ دلار و سکه و خشکشالی های اخیر که موجب شده است تعدادی از کالا تولید کمتری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه افکار جامعه باید ساماندهی شود و جهت فکری و فرهنگی مردم با همکاری رسانه های گروهی و جراید باید سازگار شود یاد آور شد: فرهنگ سازی در حوزه بازار و تنظیم بازار با اخبار و مطالب مطبوعات و رسانه های گروهی امکان پذیر است.



