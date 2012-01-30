رشید وطن دوست در جشنواره موسیقی فجر می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید وطن دوست سرپرست و خواننده گروه موسیقی سهند با اعلام این خبر گفت :من در تمام دوره های جشنواره موسیقی فجر شرکت کرده ام و به نظرم این جشنواره خود یک جریان فرهنگی است.



وی افزود:برنامه ما در دو بخش تدارک دیده شده که اغلب قطعات ترکی هستند و دو قطعه فارسی هم در این رپرتوار گنجانده شده است.



این خواننده ادامه داد :هشت قطعه ترکی نظیر آیریلیق ،سندگالماز،حیدربابا و دو قطعه فارسی نظیر شوق بهار از جهانگیر جهانگیراف و ساری گلین برگرفته از موسیقی فولکلور را اجرا خواهیم کرد.



وطن دوست بیان داشت:در این اجرا یک ارکستر شش نفره من را همراهی می کنند که می توان به رضا رضوی(پیانو)،وحید اسداللهی(نقاره)،فرهاد فرجلی(تار)،احسان اسداللهی(گارمون)،ابوالفضل اسداللهی (گوشه نقاره) و سریه نریوا(کمانچه) اشاره کرد.



خواننده گروه سهند در ادامه صحبت های خود با تاکید بر این موضوع که جشنواره باید به همه سلیقه ها پاسخ دهد،گفت:در حال حاضر آنچه می تواند مردم ما را به جشنواره موسیقی فجر بکشاند، تنوع بیشتر و توجه به موسیقی بومی خودمان است.



وی افزود:انواع موسیقی پاپ و کلاسیک در بهترین شکل و استاندارترین اجرا وجود دارد اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته و مردم شیفته آن هستند،نواهای بومی است.



این خواننده خاطرنشان کرد:اکنون مردم دیگر موسیقی های تکراری را دنبال نمی کنند و به همین دلیل از موسیقی ملی ما فاصله گرفته اند؛در همین راستا بهتر است فکری به حال نواهای و ملودیهای مهجور اقوام ایرانی کنیم تا با احیا آنها جان تازه به کالبد موسیقی ایرانی ببخشیم.

گروه موسیقی سهند به خوانندگی رشید وطن دوست 27 بهمن ماه ساعت 30/18 در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه می رود. این گروه همچنین کنسرتهایی را در کرج و قزوین برگزار خواهد کرد.



بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به دبیری دکتر حسن ریاحی 24 تا 30 بهمن ماه در تهران، شیراز، کرج، قزوین، یاسوج و گرگان برگزار می شود.