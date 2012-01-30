به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیپور در نشست هماهنگی با مدیران و مسئولان کمیته های مختلف انجمن راگبی ضمن بیان این مطلب اضافه کرد: با توجه به جذابیت لیگ و علاقه مندان فراوان در رشته جذاب راگبی، باید برای برگزاری مسابقات لیگ آستین همت بالا بزنیم و این مهم را ملکه ذهن خود کنیم که برگزاری این رقابتهای معتبر داخلی، بهترین برگ برنده برای حضور قدرتمند در پیکارهای برون مرزی است.

وی در ادامه اظهار کرد: با برگزاری متعدد و منظم مسابقات، استعدادهای اعلاء شکوفا می شوند و در نتیجه ما می توانیم تیم های ملی قوی به منظور حضوری قدرتمند در عرصه مسابقات بین المللی داشته باشیم.



علیپور با تاکید براینکه راگبی در سال آینده باید موفق تر به پیش برود، گفت: تلاش ما بر این است که با همت و تعامل میان انجمن و فدراسیون بتوانیم در سال 91 شاهد حضور چمشگیر و صعود موفقیت آمیز راگبی در عرصه آسیا باشیم.



وی درباره حضور بانوان در راگبی اظهار کرد: موضوع مهم در این زمینه این است که ابتدا باید استعدادها را شناسایی کنیم و سپس با آموزش صحیح، آنان را برای فردایی بهتر آماده کنیم، البته این آیتم مهم را باید مد نظر داشته باشیم که بانوان نیاز مبرم به استفاده از دانش و تجارب مدرسان خارجی نسبت به آقایان دارند تا بتوانند موفق تر به پیش بروند.



رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی در ادامه سخنان خود به انتخاب رشته براساس فیزیک بدنی ورزشکار اشاره کرد. وی در این زمینه گفت: توجه داشته باشیم که باید ساختمان بدنی ورزشکاران توسط متخصصان مجرب ارزیابی شود و طبق فیزیک بدنی، رشته ورزشی ورزشکاران مشخص گردد. البته نقش مربیان در این راستا مهم است و آنها می توانند با حضور مستمر در استانها ، فیزیک ورزشکاران را آنالیز کنند . در این صورت است که می توانیم در راه موفقیت گامهای اساسی برداریم.



علیپور درباره تبدیل انجمن راگبی به فدراسیون گفت: اگر حمل بر خودستایی نشود، هنر من در ورزش این است که با تشکیل و حمایت از رشته های جدید ، آنها را برای رسیدن به فدراسیون هدایت کنم. در این زمینه یقین بدانید هرگاه زمان که فرصت مناسب فرا برسد، این اتفاق برای راگبی خواهد افتاد، البته این مهم بستگی به نوع فعالیت مسئولان ، مربیان ، ورزشکاران این رشته دارد.



وی درباره بودجه فدراسیون انجمن های ورزشی گفت : فدراسیون انجمن های ورزشی 15 رشته را تحت پوشش خود دارد که ما به هر انجمن براساس سطح فعالیتشان سرویس می دهیم . این را هم بدانید که هر فدراسیون براساس یک رشته ورزشی بودجه دریافت می کند ولی ما با 15 رشته ، همان بودجه را دریافت می کنیم.



علیپور ادامه داد: ما باید با حرکت های مطلوب خود ، درراه افزایش بودجه ، مسوولان را ترغیب کنیم و باعث ارتقای بیش از پیش رشته های تحت پوشش خود شویم.

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی ، جذب مربیان مجرب خارجی را مهم توصیف کرد و افزود: بهترین گزینه در این راستا این است که مربیان خارجی را به استانها بفرستیم تا آنها استعدادهای درخشان را شناسایی کنند و زمینه اعتلای تیم های ملی را فراهم نمایند . کما اینکه در سال گذشته و امسال نیز این حرکت در اولویت برنامه های ما بود.

