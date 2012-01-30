جزئیات ساخت آزادراه تهران -شمال/جذب 5 هزار میلیارد تومان فاینانس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی امروز در نشستی خبری به مناسبت دهه فجر اظهارداشت: در دوره فعالیت دولت نهم و دهم تحولات گسترده‌ای در بخش زیرساخت‌ها صورت گرفته است و در حال حاضر 25 هزار کیلومتر راه‌آهن، آزادراه، بزرگراه و راه اصلی در دست اجراست که شامل 8 هزار و 500 کیلومتر راه‌آهن، 2 هزار و 200 کیلومتر آزادراه، 5 هزار کیلومتر بزرگراه و 10 هزار کیلومتر راه اصلی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 942 کیلومتر انواع راه، راه‌آهن، بزرگراه و راه اصلی با اعتبار 12 هزار و 116 میلیارد ریال افتتاح شده است.

وی با اشاره به اینکه تا قبل از انقلاب اسلامی 150 کیلومتر آزادراه در کشور وجود داشت، بیان کرد: از سال 57 تا قبل از دولت نهم 883 کیلومتر آزادراه در کشور ساخته شد، اما در دولت نهم و دهم 718 کیلومتر آزادراه احداث شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصریح کرد: در طول 6 سال اخیر سالانه 120 کیلومتر آزادراه ساخته شده است در حالیکه ‌تا قبل از انقلاب 4 هزار و 565 کیلومتر راه‌آهن در کشور وجود داشت.

صادقی افزود: از سال 57 تا سال 84 نیز 4 هزار و 207 کیلومتر خط آهن در کشور ساخته شد، اما در دولت نهم و دهم یک هزار و 550 کیلومتر راه‌آهن معادل سالانه 258 کیلومتر ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل به توسعه و بهسازی راه‌های اصلی اشاره کرد و گفت: از سال 57 تا سال 84، حدود 12 هزار و 681 کیلومتر راه اصلی در کشور احداث شد، ضمن آنکه در طول دولت نهم و دهم 8 هزار و 131 کیلومتر راه اصلی در کشور ساخته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راه آهن ارک- ملایر، بیان کرد: راه‌آهن اراک ـ ملایر به طول 90 کیلومتر با اعتبار یک هزار و 250 میلیارد ریال، راه‌آهن مراغه ـ میاندوآب به طول 48 کیلومتر با اعتبار 1750 میلیارد ریال، راه‌آهن خرمشهر ـ‌ شلمچه به طول 17 کیلومتر با اعتبار 411 میلیارد ریال و ایستگاه راه‌آهن شیراز با اعتبار 312 میلیارد ریال از پروژه‌هایی است که در سال جاری به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، تصریح کرد: آزادراه زنجان ـ تبریز به طول 188 کیلومتر با اعتبار 3 هزار و 200 میلیارد ریال، بزرگراه تهران ـ رودهن ـ فیروزکوه به طول 85 کیلومتر با اعتبار 238 میلیارد ریال و راه اصلی همدان ـ بیجار به طول 95 کیلومتر و اعتبار 200 میلیارد ریال برخی دیگر از پروژه‌هایی است که در سال جاری به بهره‌برداری رسید.

صادقی افزود: در دهه فجر امسال و تا پایان سال جاری چندین پروژه قابل بهره‌برداری داریم که شامل یک هزار و 814 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی با اعتبار 11 هزار و 750 میلیارد ریال است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از این میزان 935 کیلومتر بزرگراه با اعتبار 7 هزار و 744 میلیارد ریال و 879 کیلومتر راه اصلی با اعتبار 4 هزار و 6 میلیارد ریال است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، اظهار داشت: بزرگراه مشهد تربت حیدریه به طول 76 کیلومتر و اعتبار 585 میلیارد ریال، برخی قطعات بزرگراه شیروان ـ بجنورد و فاروج ـ شیروان از پروژه‌هایی است که تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

صادقی با اشاره به اینکه در استان خراسان رضوی، 261 کیلومتر بزرگراه با اعتبار یک هزار و 436 میلیارد ریال تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: در استان کردستان‌ 31 کیلومتر بزرگراه با اعتبار 153 میلیارد ریال، در استان مرکزی کمربندی شمالی اراک با اعتبار 187 میلیارد ریال و در استان گیلان بزرگراه آستارا ـ تالش و تالش ـ فومن با اعتبار 563 میلیارد ریال تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تعداد زیادی راه اصلی نیز تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد بود، اظهار داشت:‌ 508 کیلومتر راه اصلی در استان سیستان و بلوچستان با اعتبار 2 هزار و 539 میلیارد ریال تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: همچنین در استان خوزستان راه اصلی هفت‌گرد ـ باغ‌ملک به طول 43 کیلومتر و اعتبار 193 میلیارد ریال نیز تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در سال جاری جمعاً 2 هزار و 756 کیلومتر راه‌آهن، آزادراه، بزرگراه و راه اصلی با اعتبار 23 هزار و 866 میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و یا می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اظهار داشت: منابع و بودجه عمومی و دولتی، محدود است و کفاف اجرای پروژه‌های زیرساختی و تحقق اهداف برنامه پنجم را ندارد، بنابراین جذب سرمایه بخش خصوصی الزامی به نظر می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه پروژه‌های نیمه ‌تمام کشور در حوزه حمل و نقل 40 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم دارد، اظهار داشت: در سال جاری ما تنها 4 هزار میلیارد تومان اعتبار داشتیم، اما در بودجه سال 90 بسته‌های سرمایه‌گذاری مناسبی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: فروش اوراق مشارکت، جذب فاینانس، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه ملی، برخی از منابع تأمین مالی خواهد بود.

صادقی اظهار داشت: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در سال جاری 4 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت براساس مجوز مجلس و دولت منتشر خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این اوراق ظرف یک ماه آینده منتشر می‌شود، اظهار داشت: این اوراق 4 ساله و با نرخ سود 20 درصد است که نرخ سود آن تا یک سال 18 درصد بوده و بیش از یک سال 19.5 درصد و پس از پایان مدت سرمایه‌گذاری نرخ سود 20 درصد به سرمایه‌گذاران اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخشی از منابع مورد نیاز ما را تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه 20 درصد از پروژه‌های افتتاحیه ما مربوط به دولت‌های قبلی بوده است، اظهار داشت: قصد داشتیم اوراق مشارکت را در بهترین شرایط به فروش برسانیم، به همین دلیل انتشار آن کمی به طول انجامید.

وی با اشاره به احتمال استفاده وزارت راه و شهرسازی از اوراق صکوک، ادامه داد: در این باره می‌توان اسناد اموال، ساختمان‌ها و زمین‌های خود در رهن بانک قرار داد و تسهیلات دریافت کرد که ما نیز سعی می‌کنیم از این تسهیلات استفاده کنیم تا بخشی از درآمدها از محل اوراق صکوک تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین مقرر شده بود 5 هزار میلیارد تومان نیز از طریق فاینانس جذب شود که در این‌باره ‌با فاینانسرها صحبت‌هایی داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، ادامه داد: در رابطه با جذب فاینانس جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی داشته‌ایم که در این راستا با 3 سرمایه‌گذار چینی، ترکیه‌ای و اوکراینی و 2 سرمایه‌گذار داخلی تفاهم‌نامه منعقد کرده‌ایم.

صادقی افزود: این سرمایه‌گذاران در حال طی کردن مجوزهای قانونی هستند، اما قطعاً تفاهم‌نامه‌ها در سال جاری منجر به انعقاد قرارداد نمی‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم بخش عمده‌ای از نیازهای خود را از محل فروش سهام کارخانجات دولتی فراهم کنیم، اظهار داشت:‌ در این راستا حفاری شمال و فولاد خوزستان برای اجرای پروژه‌ها در گام اول به فروش می‌رود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه آزادراه تهران ـ شمال در 4 منطقه اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ قطعات یک و چهار با پیشرفت به ترتیب 45 درصد و 90 درصدی در حال اجرا است.

صادقی افزود: سهم ما با بنیاد در قطعه یک مساوی است، اما مقرر شده است با اقداماتی که انجام می‌دهیم سهم وزارت راه به میزان قابل توجهی افزایش یابد و هفته آینده 20 میلیارد تومان تسهیلات از بانک برای این آزادراه دریافت می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه قصد داشتیم تا پایان سال جاری قطعه چهار را به اتمام برسانیم، اظهار داشت:‌ در پاییز امسال بارندگی‌ها در منطقه قطعه چهار زیاد بود که همین امر موجب رانش و لغزش زمین شد و این مورد اجرای پروژه را به تعویق انداخت، اما تلاش می‌کنیم تا پایان سال قطعه چهار را به اتمام برسانیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین در قطعه یک 50 درصد تونل‌ها حفاری شده است؛ 29 کیلومتر تونل در این قطعه وجود دارد و قول می‌دهیم تا پایان دولت دهم منطقه یک نیز به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اشاره به اینکه پیشرفت کل قطعات آزادراه با احتساب قطعه سه و چهار نزدیک به 12 درصد است، افزود: در فاز دو و سه نیز با چند کنسرسیوم تفاهم‌نامه‌هایی داشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملیات تکمیل راه‌آهن غرب، اظهار داشت: این مسیر ریلی از اراک آغاز شده و پس از عبور از ملایر به کرمانشاه و خسروی متصل می‌شود و از آنجا به راه‌آهن عراق و سپس به بندر لاذقیه می‌رود.

صادقی ادامه داد: در سال جاری 40 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص یافت و در سال آینده 100 میلیارد تومان به این پروژه اختصاص می‌یابد، ضمن آنکه 200 میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت و مبلغی دیگر نیز از محل فروش سهام فولاد خوزستان به این پروژه اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره ساخت راه‌آهن شیراز - بندرعباس توسط شرکت تراورس، گفت: مقرر شده بود این پروژه توسط شرکت تراورس و به صورت فاینانس 85 درصد تراورس ـ 15 درصد دولت ساخته شود که بخشی از کار نیز انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این قرارداد پیش از ریاست علی نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی منعقد شده بود، ادامه داد: در ابتدا مقرر شد در ازای ساخت 600 کیلومتر راه‌آهن 1 هزار و 200 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شود، اما شرکت تراورس برای ثابت کردن مبلغ قرارداد سر موعد مقرر نیامد و ما قرارداد را لغو کردیم، اما هم‌اکنون این شرکت پیگیر اجرای پروژه و مقطوع کردن قیمت‌ها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد ساخت فرودگاه و بندر توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اظهار داشت: فعلاً ساخت بنادر و فرودگاه‌ها توسط سازمان بنادر و شرکت‌ فرودگاه‌ها انجام می‌شود، اما از سال آینده این وظایف برعهده شرکت ساخت خواهد بود.