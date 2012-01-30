مدیران فوتبال خواهان حضور کفاشیان و تاج در انتخابات فدراسیون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مصوبات جلسه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به شرح زیر است:

1- گزارش سفر و مذاکرات دبیرکل فدراسیون در سوئیس به شرح زیر ارائه شد:

الف - مذاکره در خصوص سفر احتمالی بلاتر به ایران

ب - پیگیری مطالبات دلاری فدراسیون فوتبال ایران از فدراسیون جهانی فوتبال بابت پروژه های گل و FAP

ج- برگزاری انتخابات فدراسیون براساس اساسنامه جدید در تاریخ 15/12/90

2- تایید آیین نامه نقل و انتقالات پیشنهادی سازمان لیگ برتر، مربوط به فصل 92-91 جهت ارائه به فیفا.

3- آیت الهی و بهروان گزارشی مبسوط از جلسه مورخ 9/11/90 با هیئت‌های فوتبال استان‌ها که در تهران برگزار شد به هیئت رئیسه ارائه کردند.

4- اعضای هیئت رئیسه به اتفاق آرا تصویب کردند به منظور ادامه فعالیت‌های کنونی فدراسیون فوتبال براساس برنامه‌های مصوب شده از جمله حضور هرچه قدرتمندتر در رویدادهای بین المللی که در سال آتی، پیش رو است و همچنین چشم انداز افق 1404، علی کفاشیان و مهدی تاج در انتخابات فدراسیون ثبت نام کرده و در صورت عدم تمایل، علی کفاشیان جهت حضور در این دوره از انتخابات، مهدی تاج در این انتخابات حضوری فعال داشته باشد.