هاشمي رفسنجاني : معلمان هداتيگر دانش آموزان در كشتزار مدارس هستند

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله هاشمي رفسنجاني كه پيش از ظهر امروز در ديدار جمعي از معلمان و دانش آموزان و اعضاي انجمن اوليا و مربيان موسسه آموزش و پرورش امام هادي (ع) سخن مي گفت ، با اشاره به نقش هدايتي انبيا گفت: الان معلمان با هدايت انسانها در كشت زار مدارس همان نقش را دارند كه بايد تعليم آنها و تعلم دانش آموزان متناسب با زمان باشد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام بااشاره به برنامه موسسه براي پذيرش ايتام گفت: هر كار خير پسنديده است اما توجه به فرزنداني كه سايه پدر را بر سر ندارند. ارزشي مضاعف داردو يك كار اسلامي، اخلاقي و انساني است.

وي با اشاره به صبغه فرهنگي ايرانيان در طول تاريخ، گفت: انقلاب اسلامي آمد تا از انحطاط فرهنگي رژيم قبل و تاثير آن در جامعه جلوگيري نمايد و الان نيز توجه به زيرساختهاي فرهنگي از جمله مدارس و دانشگاهها در اولويت نظام است.

آيت الله هاشمي رفسنجاني گسترش دانشگاه ازاد اسلامي در ايران را نمونه اي از اهميت علم و دانش نزد ايرانيان خواند و اظهار اميدواري كرد با توجه كيفي در موارد درسي و گسترش مدارس در سراسر كشور جامعه بيشتر از اين شاهد رشد و شكوفايي درسي و ديني دانش آموزان و نوجوانان باشد.

در آغاز اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين خرازي، رييس مجتمع آموزشي و پرورش امام هادي (ع)، گزارشي از فعاليتها و برنامه هاي آينده را ارائه كرد.

وي گفت: اعضاي هيات امناي اين مجتمع به تاسيس 19 مدرسه در نقاط مختلف كشور در صدد گسترش آن در همه كشور و براي همه سطوح از پيش دبستاني تا دبيرستاني مي باشند.