جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی/ ارتقای رتبه نخبگان کارمند

حسین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت های بنیاد ملی در زمینه جذب و به کارگیری این دسته از افراد، افزود: بنیاد ملی نخبگان در این راستا در 3 حوزه فعالیت های خود را آغاز کرده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان، جذب و استخدام نخبگان در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و دستگاه های دولتی را 3 حوزه فعالیتی این نهاد نام برد و اظهار داشت: برای جذب نخبگان در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان عضو هیئت علمی ساختار خاصی در نظر گرفته شد تا زمینه جذب استعدادهای برتر در مراکز پژوهشی و آموزشی چون دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فراهم شود.



وی زمینه دوم فعالیت بنیاد ملی نخبگان را جذب استعدادهای برتر در بخش خصوصی دانست و یادآور شد: بیشتر نخبگان تمایل به جذب در شرکتهای دانش بنیان را دارند.



طالبی، با اشاره به تلاشهای این بنیان برای جذب نخبگان در دستگاه های دولتی، خاطر نشان کرد: در این زمینه آیین نامه ای تدوین شد و در آن راهکارهایی برای جذب و به کارگیری استعدادهای برتر و نخبگان پیشنهاد شد.



وی با اشاره به جزئیات این آیین نامه اضافه کرد: دستگاه های دولتی تقاضای معرفی استعدادهای برتر دارند چراکه جذب این افراد در نهادها و دستگاه های دولتی موجب افزایش کارایی، بهبود عملکرد و در نتیجه تعالی سازمانی می شود. ازاین رو با ارائه این آیین نامه جذب نخبگان تسهیل می شود.



معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان، با تاکید بر اینکه تعداد نخبگان مایل به استخدام در دستگاه های دولتی اندک هستند، ادامه داد: در این آیین نامه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تسهیلاتی برای ارتقای رتبه کارمندی نخبگان جذب شده در دستگاه های دولتی پیش بینی شده است.



طالبی، با بیان اینکه نخبگانی که در دستگاه های دولتی جذب می شوند، می توانند به فعالیتهای پژوهشی خود ادامه دهند، اضافه کرد: جذب این افراد در دستگاه های دولتی مانع از دریافت حمایتهای بنیاد نمی شود بلکه این افراد تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان قرار دارند و تا زمانی که پویایی خود را داشته می توانند از تسهیلات بنیاد برخوردار شوند.