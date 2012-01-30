مجموعه اخبار فرهنگی اجتماعی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، جلوه های با شکوه حضور مردم خراسان شمالی در 33 سال انقلاب در مستند حضور به نمایش در می آید.

مستند خبری حضور در معاونت اطلاعات و اخبار خراسان شمالی تولید شد.

برپایه این خبر، این مستند در یک قسمت 3 دقیقه ای جلوه های باشکوهی از حضور مردم خراسان شمالی در صحنه های مختلف از جمله پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، انتخابات، ریاست جمهوری، مجلس، شوراها حضور مردم در راهپیمایی های پیروزی انقلاب، روز جهانی قدس، 13آبان، 9 دی و دیگر راهپیمایی برگزار شده به تصویر کشیده شده است.

مستند خبری حضوردر ایام دهه فجر از بخش های خبری شبکه های سراسری سیما و شبکه های مشتند و شما پخش می شود.

معرفی بیش از40 مددجوی بهزیستی خراسان شمالی جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی

معاون امور مشارکتهای مردمی استان با اعلام این خبر گفت: در سه ماهه سوم امسال 41 نفر ازمددجویان تحت پوشش این سازمان جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی به بانک های عامل معرفی شدند.

احمد فخرائیان افزود: این تعداد مددجو در رشته های شغلی مختلف از جمله دامداری ، خدماتی و بازرگانی به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی شدند.

از ابتدای سال جاری تاکنون 320 نفرمددجوی تحت پوشش بهزیستی جهت دریافت تسهیلات اشتغالزایی به بانک های عامل معرفی شدند.

ارائه خدمات به بیش از 100 معتاد در مرکز شلتر

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان شمالی خبرگفت: در سه ماهه سوم امسال از طریق مرکز شلتر(سرپناه شبانه) به صدو شش معتاد ارائه خدمات شده است.

هاجر پاکدین افزود: در مرکز شلتر خدماتی از جمله ارائه بسته های آموزشی در قالب سرنگ، سرسوزن، پنبه الکل، شامپو، صابون، وسایل اصلاح مو به معتادین ارائه می شود.

وی همچنین از برگزاری کلاس های آموزشی به مدت دو ساعت در هر هفته با موضوع پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب ها برای معتادین در این مرکز خبر داد.

افراد معتاد با رفتارهای پرخطر و فاقد سرپناه شامل کارتن خوابها و تزریقی ها ، شب در این مرکز پذیرش و صبح نیز مرکز را ترک می کنند.