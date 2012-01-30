ساخت مسجد النور در ایالت اوکلاهاما پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مسجد النور پس از تکمیل، زمانی که به بهره برداری برسد به عنوان یک مرکز اجتماعی و فرهنگی فعالیت می کند و جامعه مسلمان می تواند در این فضا به اقامه نمازهای جماعت یومیه و نماز جماعت ظهر جمعه می پردازند.

براساس اظهارات صدیق کریم عضو پایه گذار انجمن اسلامی نورمان و مدیر پروژه مسجد ساخت این مسجد تاپایان ماه فوریه به اتمام می رسد.

ساخت این مسجد از سال گذشته با تخریب خانه ای آغاز شد که انجمن مسلمانان این شهر از آن برای اقامه نمازهای جماعت استفاده می کردند، اما جامعه اسلامی از سال 2007 جمع آوری بودجه ساخت این مسجد را آغاز کردند و براساس اظهارات مدیر پروژه قسمت اعظم این بودجه از کمکهای خیریه مردم تأمین شده است.

کریم یادآور شد که جامعه مسلمان شهر نورمان درحال رشد است و جمعیت آنها نیز افزایش می یابد از این رو این جمعیت به فضای بزرگتری برای اقامه نماز نیاز داشتند.

این انجمن در سال 1976 با 45 نفر عضو تأسیس شد و اکنون حدود 200 نفر از این مسجد استفاده می کنند.

